Volvo Car abre pré-venda do novo XC40 T5 R-Design Plug-in Hybrid

A Volvo Car Brasil estreia mais um modelo com motorização híbrida, o XC40 T5 R-Design Plug-in Hybrid, um SUV com porte imponente e as linhas inconfundíveis, que vem com o novo motor híbrido T5, inédito no País e que já pode ser reservado em todas as concessionárias Volvo com valor especial de pré-venda, por tempo limitado, de R$ 229.950,00.

“O lançamento desta nova versão faz parte das ousadas metas da Volvo aqui no Brasil. Já somos líderes no segmento Premium em veículos eletrificados e agora trazemos uma nova opção com essa tecnologia”, destaca Luis Rezende, presidente da Volvo Car Brasil e Head da América Latina.O XC40 é um SUV que proporciona condução divertida, ágil, com conforto excepcional e a tecnologia Drive-E com baixo consumo de combustível e emissões de CO2. O modelo traz o inédito conjunto T5 Twin Engine FWD com dois motores, um elétrico, com 82Hp e outro turbo, a gasolina, 1.5L e 180Hp. Combinados, produzem 262hp de potência e 425N.m de torque. O desempenho é similar a um carro esportivo e faz de 0 a 100km/h em apenas 7,3s. Somente no modo elétrico (Pure), o XC40 T5 Plug-In Hybrid roda cerca de 47 quilômetros, ideal para os deslocamentos do dia-a-dia, por exemplo.

Integrado a tudo isso está o câmbio automático de sete velocidades de dupla embreagem, que garante performance e conforto em todas as situações, seja no dia a dia das cidades, como nas viagens. Para uma condução ainda mais esportiva, Paddle-shifters localizados atrás do volante garantem a troca manual de marchas.Mas não é só por baixo do capô que o XC40 T5 Plug-In Hybrid impressiona. Por dentro, este SUV traz o estilo escandinavo e arrojado. O layout limpo destaca os belos detalhes que estão por todos os cantos e os materiais cuidadosamente elaborados e selecionados agradam aos sentidos.

O sistema de som é um show à parte e traz a tecnologia Air Woofer®, que oferece graves precisos e poderosos. Para uma experiência ainda mais imersiva, o sistema de áudio Harman Kardon® Premium Sound é produzido em colaboração com uma das principais marcas de áudio do mundo, com 13 alto-falantes que produzem um som equilibrado e poderoso.Os assentos são esportivos e revestidos em couro e nobuck, trazendo conforto e elegância. O Chassi Sport reforça os aspectos exclusivos da versão R-Design, que ainda traz sistema de alerta de ponto cego (BLIS) com Cross Traffic Alert, alerta de colisão traseiro e rodas de liga leve de 20”, entre outros itens.

Dentre os itens de conforto e segurança, o XC40 Plug-In Hybrid R-Design traz o Pilot Assist, um sistema que ajuda a manter uma distância pré-definida do veículo à frente e corrige a direção para manter o carro na faixa em velocidades de até 130 km/h; controle de Cruzeiro Adaptativo, City Safety (sistema de frenagem automática), sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) com assistente de direção e assistente de partida em aclives (HSA).A praticidade também está em todos os detalhes com a abertura e fechamento elétrico do porta-malas com Hands-Free, ar-condicionado Dual Zone, alertas de colisão dianteiro e traseiro, assistente de descidas (HDC), carregador para smartphone por indução, faróis com função antiofuscante (AHB), faróis Full LED com nivelamento automático, painel de instrumentos digital com 12,3” personalizável e teto solar panorâmico elétrico.

Novo T5 Twin Engine – O XC40 Plug-In Hybrid R-Design possui uma das mais avançadas tecnologias de condução do mundo. Seu novo sistema T5 Twin Engine pode ser otimizado para privilegiar a redução dos gases poluentes e configurado de acordo com as opções do motorista:Hybrid – Uso cotidiano. Utilização combinada do motor elétrico e combustão otimizando potência e consumo de combustível.

Pure – Condução econômica – 100% de uso do motor elétrico, baixo consumo e emissão zero. Indicado para uso urbano.

Power – Condução esportiva – Potência e torque máximo disponível com respostas mais rápidas do acelerador e trocas de marcha Sport com foco em performance.

Off-Road – Para condução em terrenos fora de estrada entre 20 e 40 km/h.

Individual – O motorista escolhe as suas preferências de condução.

Além disso, o modelo é equipado com as teclas Hold, que bloqueia o uso da bateria para uso posterior, e a tecla Charge, que recarrega a bateria em até 1/3 com o uso do motor à combustão.City Safety: proteger o que é mais importante – A Volvo Cars é sinônimo de segurança e os recursos avançados do XC40 são o resultado de décadas de experiência e inovação. O centro de tudo é o City Safety, que identifica outros veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes à frente, mesmo à noite, e avisa se uma colisão for iminente. Se o motorista não reagir em tempo, o sistema aciona os freios automaticamente para ajudar a evitar ou mitigar uma colisão.

Volvo Cars



A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927 em Gotemburgo e, desde então, tem as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal. Em 2019, a Volvo Car Brasil apresentou crescimento de 15,8% com quase 8.000 veículos emplacados em território nacional e tornou-se líder no segmento de veículos eletrificados premium, com 1.100 unidades vendidas.