VOLUME 3 DA SÉRIE “ARCHIE” É LANÇADA

HQ que serviu de inspiração para a série “Riverdale” traz continuação das aventuras do personagem Archie.

Em agosto de 2020, a Geektopia lança a continuação da série “Archie”. O terceiro volume da HQ chega com novas aventuras cativantes do herói ruivo. Esta obra dá sequência à nova visão para o clássico personagem, que surgiu nos anos 1940 e foi criado para um público de todas as idades, proporcionando uma série de risadas (e também uma boa dose de protesto) a pessoas de diversas gerações.

Cheryl Blossom

A ruiva e sedutora Cheryl Blossom faz sua estreia no terceiro volume da bem­ sucedida série em quadrinhos de Archie, vem armada com um arsenal estonteante de traições e golpes baixos. A impetuosa beldade se torna o centro das atenções quando o romance de Archie e Veronica desmorona. Enquanto o adorável ruivo tenta reunir os pedaços de sua vida em Riverdale, a Srta. Lodge, enviada a um colégio interno na Suíça, encontra uma rival à altura na igualmente rica e popular Cheryl. Talvez ainda mais astuta que Veronica, Blossom está preparada para fazer o que for preciso para que a nova aluna vinda de Riverdale coma poeira – mesmo se tiver que abandonar uma vida de luxo para levar adiante o plano mais maligno de sua vida.

Archie

Archie traz personagens e dilemas tão universais e reais que também deu origem à série de sucesso Riverdale, exibida no Brasil pela Warner e disponível na Netflix. Lançada em 2017, a produção já conta com mais de 2 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, com a quinta temporada já confirmada; além disso, a bem-sucedida série O mundo sombrio de Sabrina, da Netflix (com quadrinhos também lançados pela Geektopia) faz parte do mesmo universo de Archie – um universo muito em evidência neste momento, portanto.

“Riverdale”

Produzida por grandes nomes da indústria de quadrinhos, ligados a produções como The Flash (DC Comics), Capitão América (Marvel) e Saga, esta série resgata a essência da obra original sem deixar de se modernizar ao abordar questões dos jovens do século 21 de maneira muito bem-humorada. O primeiro volume de Archie foi sucesso de vendas no Brasil, causando emoção entre o público jovem na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Sobre os autores:

Mark Waid

Mark Waid é um escritor norte-americano de histórias em quadrinhos vencedor do prêmio Eisner. Ele é conhecido por sua carreira de oito anos como escritor de The Flash, da DC Comics, bem como por seus roteiros das séries O Reino do Amanhã e Superman: Legado das Estrelas, além de seu trabalho em Capitão América, da Marvel. Waid também atuou como editor-chefe e, posteriormente, diretor criativo da BOOM! Studios.

Joe Eisma

Joe Eisma é um desenhista de histórias em quadrinhos. Ilustra a aclamada série Morning Glories, publicada pela Image Comics desde 2010. Sucesso de público e crítica, o trabalho foi indicado ao Eisner Award nas categorias “Melhor Nova Série” e “Melhor Série Continuada” em 2011.

NOVO SÉCULO

A NOVO SÉCULO nasceu em 2001 e se tornou um grupo editorial composto de importantes editoras com diversos segmentos editoriais. Ano a ano a marca vem se fortalecendo por meio de suas publicações e autores com os quais o grupo tem o privilégio de trabalhar em conjunto, compartilhando propósitos e conectando pessoas através da literatura.