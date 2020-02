Volta Redonda sedia 1ª feira de franquias do interior do Rio de Janeiro

Como forma de fomentar o crescimento de franquias no interior do Estado, a Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promove entre nos dias 27 e 28 de março de 2020 a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba na cidade de Volta Redonda, na região Sul Fluminense.

O evento será uma parceria da ABF Rio com a Associação Comercial de Volta Redonda e cerca de 30 outras cidades ao entorno, incluindo municípios de Minas e São Paulo, e será realizado na expansão do Park Sul, novo shopping da região.

A ideia da feira é seguir o mesmo modelo da Expo Franchising ABF Rio, com um salão de negócios e palestras gratuitas para capacitar os interessados em franquias, gerando a democratização nas cidades do interior da Região Sudeste. De acordo com o diretor de relações institucionais da ABF Rio, Rogério Gama, será estruturado um ciclo de palestras para ajudar o potencial empreendedor na correta tomada de decisão. Entre os temas que serão apresentados estão: “Como avaliar uma franquia”, “Como escolher a franquia certa para o seu perfil, “Como minimizar os riscos na hora de escolher uma franquia” e “Como transformar seu negócio em franquia”.

Volta Redonda

A escolha do município é baseada no levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF) sobre as cidades do estado do Rio de Janeiro com o maior número de unidades. Conhecida como a “Cidade do Aço” por sediar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Volta Redonda ficou em 1º lugar entre as que mais cresceram em número de unidades no Estado.

Com 203 unidades ativas, Volta Redonda registrou uma alta de 21% em número de unidades no segundo trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2018. Isso representa um crescimento maior do que a capital do Estado, Rio de Janeiro, que conta 6.586 unidades, e cresceu cerca de 10%.

Franchising

Estes dados confirmam o crescente movimento de expansão do franchising para fora das capitais, a intensa movimentação das marcas e a presença de polos de franchising em várias regiões do País. Pode-se notar também que algumas economias locais estão com um ritmo de recuperação superior à média nacional.

Para o presidente da ABF Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), Beto Filho, essa feira será uma excelente oportunidade para difundir o franchising em cidades até então desconhecidas para algumas redes.

“Muitas marcas não conhecem o potencial do interior do Rio nem planejam abrir unidades lá. Nosso objetivo é fazer esta conexão das marcas com potenciais empreendedores. Volta Redonda é muito bem localizada, fica estrategicamente à margem da Rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre o Rio e São Paulo. Além de ser a maior cidade de toda a região Sul Fluminense em termos econômicos e populacionais, possui uma infraestrutura diversificada de comércio e serviços”, destaca Beto Filho.

Confira as 10 maiores cidades do estado do Rio de Janeiro em número de unidades:

ABF Rio

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) é uma entidade juridicamente independente e com diretoria própria ligada à ABF Nacional por filosofia e por seus estatutos, participando ativamente de suas atividades de planejamento e discussão em âmbito nacional. Além dos serviços prestados aos seus associados, a ABF Rio tem a missão de representar, defender, promover e fomentar o sistema de franchising no estado do Rio de Janeiro para que ele se mantenha próspero, sustentável, inovador, inclusivo e ético. A associação reúne franqueadores, franqueados, advogados, consultores e demais fornecedores e stakeholders do setor. A Seccional Rio dedica-se a aperfeiçoar o sistema de franquias por meio da capacitação de pessoas em diversos cursos, do estímulo à inovação, da disseminação das melhores práticas e divulgação dos resultados do setor.

Mais informações: http://www.abfrj.com.br