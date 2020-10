Volkswagen Taos World Première

A Volkswagen realizou ontem, ao vivo, de Buenos Aires, a World Première do Taos, o novo SUV da marca e o primeiro a ser fabricado na Argentina para toda a região. Por meio de um live streaming simultâneo na América Latina e na América do Norte, com mais de 35 países conectados ao evento, o Volkswagen Taos se junta à ofensiva SUV da empresa alemã no mundo. O segmento de SUVs é o que mais cresce na região América do Sul.

Pablo Di Si

O Taos é o novo SUV da família Volkswagen e se caracteriza principalmente pelo design, tecnologia e segurança. Com um cenário artístico alinhado ao New Brand Design da Volkswagen e com animações de realidade aumentada e produções audiovisuais inovadoras, o Taos é finalmente apresentado ao público por Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen América Latina, e Thomas Owsianski, Presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina e Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Região SAM.



O novo SUV coincide com a celebração do 40º aniversário da marca na Argentina. O Volkswagen Taos significa um investimento de US$ 650 milhões, destinados à modernização dos equipamentos e da infraestrutura da planta de General Pacheco, em Buenos Aires. Com a implementação da nova plataforma global MQB e uma nova área de pintura, que permitirá grande economia no consumo de água e energia, além de uma redução substancial de emissão de partículas. O Grupo Volkswagen Argentina escreve um novo capítulo de sua história de sucesso na região. O Volkswagen Taos será lançado na América Latina a partir do segundo trimestre de 2021.

Design





O design do Taos é, sem dúvida, um de seus pontos de destaque do modelo. O Taos possui uma silhueta típica SUV, que transmite uma imagem sólida e robusta, além de garantir espaço interno aos seus ocupantes. Nas laterais destacam-se as caixas de roda “quadradas” com os cantos arredondados e para-choques “musculosos”, que realçam e aumentam a sensação de força do modelo. Ao mesmo tempo, a precisão e o comprimento das suas linhas lhe conferem um aspecto elegante e nos permite perceber o tamanho do modelo, tornando-o um veículo ideal para a família.





Taos

O Taos também se destaca por sua frente elevada que, juntamente às fortes linhas angulares no para-choque, conferem a ele um design dinâmico e ágil. Como principal novidade, ele estreia a nova assinatura noturna da marca, que conecta os faróis com uma linha de luz de LED que percorre a grade de um lado ao outro. Este elemento ressalta a sofisticação, modernidade e tecnologia que caracterizam o novo SUV. Esta nova identidade de LED também pode ser encontrada nas lanternas traseiras do veículo. Desta forma, o novo Taos conta com um design único dentro da marca e do mercado.



No interior, a equipe de design da marca se inspirou em 3 conceitos-chave: premium, único e sofisticado. Como pode-se observar, estas referências também se encontram no habitáculo interior junto à nova imagem de marca, presente no design do volante. A disposição horizontal transmite a sensação de espaço e coloca à vista do motorista a ‘ilha digital‘, composta pelo Active Info Display e o novo sistema de infotainment VW Play.



Os materiais ‘soft touch’ e as inserções no painel complementam a premissa de sofisticação que, somados às luzes de ambiente com possibilidade de programação de 10 cores, criam uma atmosfera única no segmento de SUVs médios.

Tecnologia





A tecnologia é outro pilar da identidade do Taos. Ele conta com o renomado motor 250 TSI de máxima eficiência que, combinado à sua plataforma, entrega uma performance superior e um menor consumo de combustível. O motor 1.4 TSI é produzido na fábrica de São Carlos, no interior do Estado de São Paulo.



Outro grande marco tecnológico é o VW Play, a fantástica central multimídia desenvolvida na região, com uma tela de 10,1 polegadas, 100% touch e que entrega ao cliente o mais alto nível de informação, entretenimento e conectividade. O VW Play também oferece a possibilidade de baixar aplicativos na VW Play Apps, além de configurar o perfil, vincular o celular por meio de Wireless App Connect e ainda programar o serviço de manutenção do carro.



Essa última tecnologia do Taos se completa com o Active Info Display, o painel digital de 10,25 polegadas que oferece a possibilidade de personalizar as informações que são mostradas, de acordo com o gosto do motorista.



Além disso, o Taos possui um carregador de celular sem fio, que possibilita ao cliente carregar o celular sem a necessidade de usar um cabo. Isto proporciona um espaço interno mais livre e melhora a experiência do cliente.

Segurança

O Taos também é equipado com assistentes de condução de última geração, que oferecem o máximo de segurança aos ocupantes do veículo.

Um exemplo disso é o sistema de Controle adaptativo de cruzeiro (ACC) com stop & go, o qual permite que o Taos seja conduzido com segurança, mantendo uma velocidade pré-selecionada e conservando a distância do veículo à frente de forma autônoma. Se este veículo parar por completo e arrancar novamente dentro de 3 segundos, o Taos realizará o mesmo movimento.



Outro elemento de segurança diferenciado dentro do segmento é o sistema de Frenagem autônoma de emergência (AEB) com detector de pedestres. A partir de um radar frontal que está sempre ativo, ele identifica o risco de colisão ou atropelamento e alerta o motorista sobre esta possibilidade. Caso o motorista não reaja, o veículo freia automaticamente de forma autônoma, evitando ou reduzindo um acidente.



O Taos vem ainda com Detector de ponto cego, que detecta objetos no ponto cego do motorista e o avisa quando um veículo se aproxima por trás, mantendo a segurança em uma tentativa de mudança de faixa. Este último elemento é complementado pelo Detector de tráfego traseiro, estrategicamente projetado para evitar colisões em estacionamentos. Este sistema identifica os veículos que se aproximam por trás, alertando o motorista e freando automaticamente em caso de risco.



O novo Taos também conta com a mais recente tecnologia de iluminação da marca, chamada IQ. Light. Ela permite que os faróis de LED tenham um alcance maior e mais amplo nas laterais. Também inclui assistentes inteligentes para a direção, como o “Dynamic light assist“, que ajusta o facho dos faróis para evitar ofuscamento de outros motoristas. Por último, a “Luz de conversão dinâmica” acende de acordo com o ângulo de direção que o motorista aplica ao volante.

Volkswagen



O Volkswagen Taos será lançado na América Latina a partir do segundo trimestre de 2021.