Volkswagen retoma produção em suas quatro fábricas no Brasil

Com a retorno da produção nas fábricas de São Bernardo do Campo e Taubaté, ocorrida no dia 1º de junho, a Volkswagen do Brasil retoma a produção de todas as fábricas no país. Mais de 80 regras e medidas de higiene e saúde foram adotadas para o retorno dos empregados de forma segura. As fábricas em operação são:

Anchieta

Anchieta – localizada em São Bernardo do Campo/SP – retornou parcialmente com algumas áreas da produção no dia 26 de maio e, integralmente, com um turno de produção no dia 1º de junho. A fábrica produz o lançamento Nivus, bem como Polo, Virtus e Saveiro.

Taubaté

– Taubaté, localizada na região do Vale do Paraíba no estado de São Paulo, retornou retornou parcialmente com algumas áreas da produção no dia 26 de maio e, integralmente, com um turno de produção no dia 1º de junho. A fábrica é responsável por produzir os modelos Gol, Voyage e up!.

São Carlos

– São Carlos, localizada no interior do estado de São Paulo, responsável pela produção de dos motores da família EA211 nas versões 1.0l MPI, 1.0l TSI, 1.4l TSI e 1.6l MSI, e também do motor EA111 1.6l retornou com dois turnos no dia 26 de maio.





São José dos Pinhais

– São José dos Pinhais, localizada no estado do Paraná, retomou dois turnos de produção no dia 18 de maio. A fábrica produz o SUV T-Cross e Fox, além do Audi A3 Sedan.

A prioridade para o retorno nas fábricas continua sendo a saúde e segurança dos empregados. Medidas de higiene e segurança foram intensificadas e adotadas com base nas experiências das fábricas do Grupo VW na China e Alemanha, em conformidade também com os protocolos internacionais e também alinhadas às determinações do governo. A equipe administrativa continuará realizando suas atividades de forma remota.

A empresa estabeleceu mais de 80 regras e medidas, inclusas em uma cartilha digital de forma clara e didática, para serem seguidas por todos os empregados no regresso às atividades:

Distanciamento de 1,5 m entre as pessoas,

. Todas as instalações estão preparadas com sinalização e orientações de segurança e higiene, tais como limitadores de distância nas portarias de entrada e coletoras de ponto;

. Obrigatório o uso de máscaras nas dependências das fábricas para cobrir a boca e o nariz – para isso, a VW providenciou 67 mil máscaras de tecido do projeto Costurando o Futuro;

. Limpeza periódica das dependências das fábricas e escritórios e reforço na desinfecção dos ambientes;

. Medição de temperatura dos empregados antes de ingressar no ônibus fretado e na fábrica;

. Aumento do número de ônibus fretado para garantir o distanciamento das pessoas;

. Nos refeitórios uso de luvas para servir-se e demarcação de assentos;

. Postos avançados de atendimento médico dentro das fábricas – 3 em São José dos Pinhais, 6 na Anchieta (SBC), 3 em Taubaté e 1 em São Carlos para orientação, triagem e atendimento mais rápido de todos;

. Orientações e melhores práticas compartilhadas com fornecedores – em função dos componentes e peças da cadeia produtiva – e rede de concessionárias, com distribuição de cartilhas e treinamentos virtuais.