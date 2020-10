Volkswagen promove internamente a Semana da Diversidade

A Volkswagen promoveu a Semana da Diversidade em todas as suas unidades da América do Sul com o objetivo de discutir e aprofundar o tema com seus empregados e liderança. O formato escolhido foram webinares com a participação de executivos do Grupo VW global, convidados do mercado e a presença de representantes do Comitê Executivo da empresa. Os temas englobaram empatia, discriminação, superação, homofobia, orientação sexual, questões raciais e liderança feminina.

Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina

A diversidade está inserida no plano estratégico da Volkswagen no quesito “Transformação Cultural”, que prevê transformar, conduzir e viver por meio de uma nova cultura, liderança e comunicação. “Esse é um tema muito importante para a nossa transformação cultural e pelo qual eu me envolvo diretamente. Eu acredito que vivendo genuinamente a diversidade aprendemos mais sobre nós mesmos e nos relacionamos melhor com todos ao nosso redor. Além disso, promovemos um ambiente de trabalho mais criativo, inovador e seguro, portanto mais produtivo e saudável para todos”, afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Semana da Diversidade

O conteúdo dos webinares incluiu: a estratégia mundial “Diversity Wins” do Grupo VW com a participação de Elke Heitmüller, head de Diversidade e Mark Martinéz, gerente de Diversidade, PR, Estratégia e Projetos Internacionais, ambos do Grupo VW; “Diversidade sexual em foco” com o Ricardo Yuki, diretor de Risco e Sponsor do Grupo de Afinidade LGBTQI+ do Citibank Brasil, bem como representante junto ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+; “Precisamos falar sobre a questão racial, com Angela Vieira, assistente executiva da vice-presidência Jurídica da Johnson & Johnson; “Lugar de mulher é onde ela quiser”, com Paula Braga, sócia-diretora executiva, e Giovanna Riato, editora e colíder da Rede AB Divesidada, ambas da Automotive Business; e “Superando Desafios”, com Fernando Fernandes, influenciador e embaixador da VW.

Maressa Almeida, preparadora de projetos da Ferramentaria, que está há mais de cinco anos na Volkswagen do Brasil, dois deles como aprendiz do Senai, participou do webinar de abertura: “Gostaria de parabenizar o time e a iniciativa. Acredito que a diversidade é um tema muito relevante. Pessoas com diferentes pontos de vista e perspectivas contribuem com diferentes ideias e oportunidades. Vivo a transformação da VW na minha área de atuação. Quando entrei, há três anos, em alguns setores específicos só tinha uma mulher, hoje são seis. O que mais admirei no webinar foi ver que os executivos e a liderança estão abertos, com pensamentos inovadores, honestidade e transparência”, finaliza.

Volkswagen do Brasil

Nos próximos dias, estas reflexões geradas serão assimiladas pelas equipes a partir de discussões e atividades entre as equipes e liderança.