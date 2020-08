Volkswagen Nivus é eleito a ‘Melhor Compra de 2020’ pela revista Quatro Rodas

O Nivus continua sendo o grande destaque da imprensa especializada em 2020. Fenômeno de vendas em seu primeiro mês no mercado e vencedor da grande maioria dos comparativos dos quais participou, o modelo desenvolvido 100% na América Latina com foco no consumidor local acaba de ser eleito a ‘Melhor Compra 2020’ pela revista Quatro Rodas.

“Este é mais um importante reconhecimento do trabalho duro e detalhista da Volkswagen do Brasil em fazer do Nivus um carro sob medida para o consumidor da nossa região, entregando versatilidade, tecnologia, conectividade e um design único”, explica Gustavo Schmidt, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil. “Continuaremos desenvolvendo produtos cada vez mais em sintonia com as exigência dos mercados locais, entregando aos nossos clientes o que há de mais moderno e sempre com custo-benefício competitivo”, conclui.





Além de ser escolhido a ‘Melhor Compra de 2020’ pela revista Quatro Rodas entre todos os veículos zero-quilômetro avaliados, o Nivus venceu também na categoria ‘SUVs até R$ 100.000’. Para chegar aos ganhadores, a revista avaliou fatores como os custos de peças, seguro e revisões de diferentes modelos em cada categoria.







Volkswagen vence em mais duas categorias. O Nivus não foi o único Volks a subir no pódio. Jetta 250 TSI e Polo GTS 250 TSI foram eleitos melhores compras nas categorias ‘Carros até R$ 100.000’ e ‘Esportivos até 250 cv’, respectivamente.

