Volkswagen lança programa de carro por assinatura

A partir de hoje, a Volkswagen do Brasil, em parceria com a Volkswagen Financial Services e Assobrav, estreia o VW Sign&Drive, um serviço de assinatura com contratação on-line criado para atender a maneira contemporânea de se consumir carros. Inicialmente, o programa estará disponível no estado de São Paulo com os modelos T-Cross 200 TSI e Tiguan Comfortline.





Volkswagen

“A VW vive uma Transformação Digital sem precedentes e o Sign&Drive é mais uma opção de mobilidade que trazemos ao mercado para os clientes desfrutarem dos nossos modelos. Todos os dias, nossos especialistas estão pensando em formas inovadoras de conquistar esse consumidor que quer cada vez mais conveniência e um tratamento diferenciado. Com essa e outras tantas opções que estamos lançando, temos certeza de que levaremos a VW a mais garagens de todo o País. Em seis passos no nosso website, é possível aderir ao programa por assinatura da VW”, destaca Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.





Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil

O programa VW Sign&Drive permite que o cliente assine de forma digital, no website da VW, o serviço por um período de um ou dois anos (a depender do modelo escolhido) e possa usufruir um veículo Volkswagen. Estão inclusos na assinatura: documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro, manutenção preventiva e franquia de 1.800 km para rodar por mês. “Estamos oferecendo um valor de assinatura bastante competitivo e disponibilidade do veículo em até sete dias úteis. Temos certeza de que vamos atrair novos clientes, movimentar as lojas e gerar receita adicional para nossa rede. Além disso, ao final da assinatura, vamos incentivar que o cliente troque por outro modelo e plano, fidelizando-o à nossa marca”, afirma Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.



O programa é desenvolvido em parceria com a Assobrav e com a Fleet Solutions Brasil, empresa da Volkswagen Financial Services que atua na terceirização e gestão de frotas. Esta fase do programa tem duração até o fim dos estoques.





Jörg Pape, Managing Director responsável pelas operações da Volkswagen Financial Services na América do Sul

“Nós buscamos de forma contínua oferecer mais eficiência e inovação na prestação de serviços, e este é um projeto do qual nos orgulhamos muito. Novos modelos de negócio são essenciais no cenário atual e, para atender esta demanda da melhor forma possível, unimos esforços em prol de oferecer um serviço completo aos clientes”, complementa Jörg Pape, Managing Director responsável pelas operações da Volkswagen Financial Services na América do Sul.





Rodrigo Capuruço, Managing Director da Volkswagen Financial Services Brasil

“Lançamos este serviço com muita satisfação pois passaremos a atrair e atender o público que possui necessidades bastante específicas em relação ao uso do veículo. O VW Sign&Drive é a solução da marca que vem ao encontro das características de consumo que este tipo de cliente valoriza”, destaca Rodrigo Capuruço, Managing Director da Volkswagen Financial Services Brasil.



Os planos variam de acordo com o modelo desejado (conforme tabela do mês de novembro de 2020):

– O SUV T-Cross 1.0 200 TSI nas cores cinza platinum ou preto ninja a partir de R$ 1.899/mês no plano de 12 meses.

– O SUV Tiguan Comfortline nas cores branco, prata pyrit e preto mystic a partir de R$ 3.659/mês no plano de 24 meses.







Como funciona o VW Sign&Drive

Será possível contratar o serviço de duas formas: on-line ou presencialmente na concessionária. De forma simples, rápida e digital, em seis passos o cliente pode assinar pelo seu VW no www.vw.com.br/signanddrive, basta 1) selecionar o modelo, 2) customizar o plano, 3) se cadastrar, 4) fazer o upload dos documentos, 5) confirmar os dados e, por último, 6) assinar digitalmente. Após a contratação, a retirada do veículo é feita na loja mais próxima indicada.



O cliente também pode dirigir-se até uma concessionária Volkswagen do estado de São Paulo. Ele contará com a ajuda do vendedor para indicar os modelos disponíveis e auxiliá-lo a registrar seu pedido na plataforma VW Sign&Drive. Depois disso, o cliente aguarda até sete dias o veículo para retirada na loja. As manutenções necessárias poderão ser realizadas em qualquer concessionária da rede Volkswagen. Ao final dos 12 ou 24 meses, o concessionário pode oferecer um novo contrato de assinatura.





Carro por assinatura

“O programa VW Sign&Drive chega para complementar a grande gama de iniciativas que a marca oferece para atender aos diferentes públicos, como o financiamento, o leasing, ou por meio de programas específicos para frotistas, taxistas, produtores rurais, pequenos empresários e locadoras”, finaliza Cesar Moura, presidente da Assobrav.