Volkswagen lança o projeto “Sobre Rodas, Mundo T-Cross”

Um projeto construído em parceria entre Volkswagen, AlmapBBDO, Globo e o atleta paraolímpico Fernando Fernandes. Assim nasce o “Sobre Rodas, Mundo T-Cross”, que em quatro episódios inéditos vai mostrar diversas aventuras em esportes radicais, tudo acompanhado por um dos modelos mais vendidos e desejados da marca, o T-Cross. Confira o teaser do primeiro episódio.

“Nos caminhos do T-Cross”

A estreia está marcada para este domingo (25/10), com um quadro no Esporte Espetacular e versões estendidas nos canais OFF e Multishow, com o nome “Nos caminhos do T-Cross”. A iniciativa ainda contempla chamadas na programação, licenciamento de conteúdo para as redes sociais da Volkswagen, branded stories no Instagram do atleta e desdobramentos no digital da Globo (globo.com, G1 e Gshow), além de um canal exclusivamente customizado no GE, trazendo mais informações sobre os esportes, as rotas e todos os detalhes do T-Cross 2021.

“Este é um projeto de cocriação, com o objetivo de trazer entretenimento com conteúdo inspirador, a partir de experiências outdoor em lugares incríveis. E o T-Cross é o SUV ideal para explorar estas novas experiências, pois mantém o cliente sempre conectado, confortável e seguro em qualquer lugar”, explica Leandro Ramiro, gerente executivo de Gestão da Marca e Comunicações da Volkswagen América do Sul.

O Rio de Janeiro é o cenário do primeiro episódio, que vai falar sobre a prática de paramotor, trazendo como convidada a modelo internacional Lais Oliveira. Fernando e Lais mostram os desafios e as adaptações para a modalidade, explorando paisagens como Dedo de Deus e Pedra da Gávea. “A nossa ideia é que todos possam vivenciar diversas aventuras em esportes inusitados que o carro e o Fernando podem praticar juntos, quebrando todos os limites”, explica Christiano Bock, head de atendimento da AlmapBBDO.

Em 8/11, a segunda parada desta aventura, que tem como tema o kitesurfe e recebe a atleta e modelo Karen De Los Santos, acontece na Região dos Lagos (RJ), com passagens por Arraial do Cabo, Cabo Frio, Arubinha e Pontal do Atalaia – uma das mecas do esporte no País.

Já o terceiro episódio, que vai ao ar em 22/11, foi gravado no Caminho Velho da Estrada Reale, em Minas Gerais, e explora o handbike. Fernando, na companhia do esportista e criador de conteúdo Gustavo Foerster, percorre em bicicleta adaptada a extensão do caminho que ligava as minas de Ouro Preto até o antigo porto de Paraty.

O estado do Paraná e a canoagem são os protagonistas do quarto episódio (6/12), contando um pouco mais das belezas pouco conhecidas da região norte do estado, que guarda alguns dos maiores cânions do Brasil. Na companhia de Pepe Gonçalves, bicampeão pan-americano e finalista olímpico de canoagem, Fernando enfrenta mais de 50 km de descida em fortes corredeiras, com direito a pernoite nos cânions.

“O projeto se conecta de maneira orgânica com o público, levando em consideração as multiplataformas em que se encontram. A iniciativa está alinhada também ao novo momento que vivemos, decorrente da pandemia, que impulsionou o aumento da busca por cenários ao ar livre e o uso de veículos próprios para viagens e turismo. Além disso, a marca ocupa um território importante nesse cenário de construção de novos hábitos, que leva o consumidor a considerar outros fatores na hora de adquirir um produto ou serviço”, explica Eduardo Petribu, diretor de negócios para os setores financeiro e automotivo da Globo.

“Sobre Rodas, Mundo T-Cross”

Garantindo toda a segurança necessária nas gravações, a série ainda destaca features importantes do T-Cross como o VW Play, sensor de fadiga, os seletores de perfil de condução e o teto solar panorâmico, itens essenciais para qualquer boa aventura. “São dois meses desta série na qual, em todas as viagens, temos uma equipe de produção captando cenas e tirando fotos para que possamos criar ainda mais histórias nas redes sociais da Volkswagen, fazendo assim um projeto de conteúdo completo”, finaliza Bock.

Volkswagen

A indústria de mídia vem passando por constantes transformações. Por isso, projetos como esse – cocriados como parte integrante da narrativa – são cada vez mais importantes para gerar uma conexão emocional única e duradoura com o consumidor, levando conteúdos capazes de informar e entreter. Neste sentido, o esporte se concretiza como um território que vem explorando ações integradas, fortalecendo o vínculo da paixão do espectador e entregando relevância para as marcas”, completa Eduardo Becker, diretor de soluções integradas de negócios em conteúdo da Globo.

T-Cross

“Esportes radicais e paisagens deslumbrantes a bordo do VW T-Cross para os amantes de viagens e adrenalina definitivamente vão inspirar a audiência”, finaliza Leandro Ramiro, da VW.