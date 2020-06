Volkswagen investirá € 7 bilhões no desenvolvimento dos próprios softwares

A Volkswagen promete investir nos próximos anos mais de € 7 bilhões no desenvolvimento de softwares e tecnologias embarcadas em seus veículos. Por meio da Car.Software, nova divisão interna do Grupo VW, a montadora quer elevar a participação das tecnologias desenvolvidas pela própria companhia.





“Até 2025, queremos aumentar para 60% a parcela de softwares com desenvolvimento próprio. Atualmente essa proporção é inferior a 10%”, afirma o CEO da Car.Software, Christian Senger.



A estratégia visa a preservar o domínio de tecnologias que acabariam sendo compartilhadas quando o desenvolvimento do produto tivesse a participação de outras empresas.



“A Volkswagen quer manter o controle de toda a arquitetura do veículo, incluindo os eletrônicos. Por esse motivo não podemos fornecer a terceiros o acesso completo aos dados de nossos veículos”, recorda Senger. Para ele, esta seria a única maneira de garantir competitividade em longo prazo.



A Volkswagen acredita que esse esforço vale a pena por causa do grande volume de vendas de todo o grupo (11 milhões de unidades em 2019). A produção em grande escala permitirá amortizar os custos de desenvolvimento.



Christian Senger recorda que alguns fabricantes de automóveis mantêm estreitas parcerias de desenvolvimento com grandes grupos de tecnologia da informação (TI) e há outros que se concentram apenas na fabricação de automóveis e com isso simplesmente compram os softwares necessários.



“Isso está fora de questão para nós. Estamos familiarizados com a complexidade do automóvel e isso nos distingue dos concorrentes de fora do setor”, diz.



Um dos objetivos da Volkswagen é criar um sistema operacional padronizado para as marcas do grupo. A nova eletrônica permitirá atualizações e serviços de software na nuvem para que os motoristas possam baixar novos produtos e atualizações digitais a qualquer momento.





Christian Senger é o CEO da Car.Software, nova divisão interna da Volkswagen

De acordo com a Volkswagen, até o fim do ano haverá cerca de 5 mil especialistas em TI trabalhando nessa nova frente dentro das empresas do grupo. Metade deles trabalhará na Europa, a maioria na Alemanha. Um terço vai atuar na China. O restante estará distribuído na América do Norte, Israel e Índia.

Fonte:AUTOMOTIVE BUSINESS