Volkswagen inicia exportação do T-Cross para a Bolívia

A Volkswagen dá início à exportação do T-Cross, produzido em São José dos Pinhais/PR, para o mercado boliviano. A Bolívia se une aos 18 países (Argentina, México, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Curaçao, Rep. Dominicana, St Maarten, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Aruba e Bahamas) que já recebem o T-Cross. Lançado em 2019, o modelo já contabiliza mais de 26 mil unidades exportadas.





Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina

“O T-Cross é o primeiro SUV produzido pela Volkswagen no Brasil. Ele é fabricado a partir de uma matriz global com tecnologia de ponta e chegará à Bolívia para fortalecer e ampliar ainda mais a presença da marca nesse importante mercado da América Latina”, destaca Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.





Trendline & Highline

As versões Trendline e Highline chegam ao mercado boliviano no momento adequado, uma vez que o segmento de SUV representa 41% do total da indústria no País. A título de comparação, o segmento na região América Latina representa hoje 16% e tem projeção para alcançar 37% nos próximos cinco anos. “Estes dados demonstram que o T-Cross, que já é líder em vendas no Brasil e Argentina, tem todo o potencial para ser um sucesso na Bolívia. Temos a certeza de que ele será um dos modelos mais comercializados da marca Volkswagen”, destaca Di Si.





SUV T-Cross

O SUV T-Cross é cool, prático, intuitivo e seguro. Cool porque traz um design exclusivo, próprio dos SUVs globais da marca Volkswagen. Muito prático para toda a família, graças à moderna matriz MQB no qual é produzido em São José dos Pinhais/PR e seu excelente espaço interno. O T-Cross é também o primeiro carro conectado da América Latina, com um sistema de infotainment extremamente intuitivo e fácil de usar. No quesito segurança, o T-Cross recebeu a nota mais alta nos testes Latin NCAP e é um dos veículos mais seguro de toda a região América Latina.





Grupo Hansa

A comercialização do T-Cross, bem como os demais veículos da marca, será feita pelo importador Grupo Hansa, um importante parceiro da Volkswagen há 67 anos e um dos mais antigos do grupo de importação da região. “São quatro gerações trabalhando com a marca Volkswagen. Estamos muito felizes em poder trazer este lançamento para a Bolívia, temos certeza que ele será um grande sucesso”, afirma Sven Kyllmann, gerente geral do Grupo Hansa.

Volkswagen

T-Cross-Foto:Divulgação





VW: a maior exportadora de automóveis e comerciais leves do Brasil

A empresa soma atualmente mais de quatro milhões de unidades embarcadas. As exportações da Volkswagen do Brasil começaram em fevereiro de 1970 e, ao longo de sua história, a empresa já exportou para as Américas, África, Oriente Médio, Europa, África e Ásia.