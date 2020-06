Volkswagen inicia com o Nivus o uso do novo design de marca

A Volkswagen do Brasil dá início, com o lançamento Nivus, à aplicação de seu novo design de marca no país. Ele é a tradução do direcionamento que a empresa vem trabalhando, no qual a digitalização e a conectividade tornam a comunicação com o cliente mais guiada pela tecnologia e personalização. Para o novo design da marca, a linguagem visual, o design, a identidade corporativa e o estilo de comunicação foram completamente revisados.



“O momento para inaugurarmos esta nova fase de nossa identidade visual aqui no Brasil é bastante propício, pois ele coincide com a apresentação do nosso grande lançamento do ano, o VW Nivus. Com ele conseguimos expressar o que queremos deste novo design de marca: uma nova atitude, mais versátil, jovem, atual, vibrante, conectada e integrada à diversidade dos tempos atuais respeitando o estilo de cada um”, explica Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.





Logo da Volkswagen

O símbolo mais importante da marca foi fundamentalmente redesenhado. O logo da Volkswagen é o elo mais importante entre o produto e a marca e representa os valores da Volkswagen, como qualidade, atenção ao detalhe, valor e durabilidade, considerando as pessoas em primeiro lugar com suas emoções, opiniões e estilo de vida. O novo logo bidimensional foi simplificado aos seus elementos essenciais. Ele é plano e aberto, tem alto contraste e pode ser usado com extraordinária flexibilidade na mídia digital e demais formatos.





Novo design da marca

Outros elementos-chave do novo design da marca incluem a moldura móvel. A moldura móvel acaba com o rígido posicionamento do logo no canto inferior direito, com a moldura se movimentando agilmente entre superfícies de interfaces digitais e tradicionais mantendo força e consistência em diversos formatos. Isto permite o posicionamento do logo no ponto mais eficiente. O resultado é que as interfaces podem ser mantidas simples e fáceis de usar e o logo mantem seu destaque desde pequenos dispositivos a grandes formatos.



A linguagem visual da marca Volkswagen também está mudando. Ela será muito mais vibrante, mais colorida e mais natural do que no passado. Além disso, o tom da comunicação segue novas diretrizes: mais humana; com senso de humor; estimulante; focada e acolhedora.



Por muitas décadas, os materiais em vídeo da Volkswagen tem usado uma voz masculina para apresentar seus veículos e em propagandas e outros matérias de comunicação. A partir de agora, a marca adota um tom de voz feminino. Em quase todos os mercados utilizando o novo padrão global de assinatura, os materiais receberão ao final uma assinatura sonora exclusiva seguida por uma mulher com uma voz, agradável, acolhedora e confiante que falará pela Volkswagen.





Nivus

A apresentação dos veículos, como será vista com o Nivus, terá como foco situações realistas e autênticas, com as quais os clientes possam se identificar de fato. As situações e paisagens terão pessoas em destaque e serão preservados os seus detalhes reais como por exemplo a interferência da vegetação na imagem do carro, podendo ate permitir apenas parte do carro ser visível. O uso dirigido da luz na combinação de cores e formas é outro elemento chave de estilo no novo design da marca – na iluminação do logo ao pôr do sol, nas concessionárias e em estandes de vendas em áreas urbanas das cidades. Isso torna sempre marcante e surpreendente o contato com a marca nos mais diversos meios de comunicação e espaços presencias.

A mudança no Brasil será implementada em etapas, com a utilização de um enfoque consciente voltado à otimização de custos e à conservação de recursos, principalmente em função do atual cenário. O primeiro veículo que sairá de fábrica completamente com o novo design é o Nivus, posteriormente os demais veículos da marca ganham esta nova identidade visual. O website comercial, materiais de comunicação e redes sociais da marca já passam a adotar o novo design.

Volkswagen-novo design de marca

Volkswagen do Brasil

