Volkswagen garante recertificação nos sistemas ISO 14.001 e 50.001

A fábrica Anchieta, localizada em São Bernardo do Campo/SP, da Volkswagen do Brasil foi recertificada nos sistemas ISO14.001:2015 e 50.001:2018 pela auditoria externa do organismo certificador DQS. “Conseguimos ainda a migração para a nova versão da ISO 50.001, sendo a terceira unidade do Grupo Volkswagen, e a segunda da marca em todo o mundo a garantir a certificação”, explica Rafael Pestana, gerente executivo de Planejamento de Manufaturada Volkswagen do Brasil. Atualmente, apenas as fábricas da Bentley, em Crewe, na Inglaterra, e da VW, em Chattanooga, nos Estados Unidos, possuem essa certificação.





ISO 14.001

A Norma ABNT ISO 14.001 tem como finalidade principal implementar requisitos para o sistema de gestão ambiental. Temas como preservação do meio ambiente, educação ambiental e sustentabilidade fazem parte dos requisitos. Aderir ao certificado ISO 14.001 é considerado um reconhecimento internacional aos padrões implementados e mantidos. Adotar atos conscientes voltados ao meio ambiente é uma necessidade mundial e para se adequar à norma é preciso atender as exigências do mercado e cumprir a missão.





ISO 50.001

A prova de conformidade com a norma ISO 50.001 demonstra que a empresa é responsável, estabelecendo os sistemas e processos necessários para melhorar o desempenho energético, incluindo a eficiência energética, uso e consumo. Obter a recertificação é um sinal notório de amadurecimento da gestão pautado nos requisitos dos clientes e também mostra que o dia-a-dia da empresa é norteado por práticas ideais, com eficiência de todos os processos pertencentes à organização.





Volkswagen do Brasil

As fábricas da VW no Brasil localizadas em São José dos Pinhais/PR e Taubaté/SP passarão pelo processo de recertificação, respectivamente, em novembro e dezembro. E, no início do próximo ano, será a vez da unidade de motores, sediada em São Carlos/SP, bem como do Centro de Distribuição de Peças e Acessórios, em Vinhedo/SP.