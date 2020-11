Volkswagen conquista Prêmio AB Diversidade 2020

A Volkswagen do Brasil recebeu pela segunda vez consecutiva o Prêmio AB Diversidade 2020 no Setor Automotivo, promovido pela Automotive Business, em parceria com a MHD Consultoria, por suas boas práticas na promoção da diversidade, se destacando no eixo LGBTI+ e por ações transversais. A entrega do prêmio ocorreu virtualmente hoje, dia 25 de novembro.





Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina

“É uma honra sermos reconhecidos em um tema tão relevante para nós como a diversidade”, declara Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina. “Este ano, especialmente, destaco a adesão da Volkswagen do Brasil aos Princípios de Empoderamento das Mulheres, iniciativa criada pela ONU Mulheres e o Pacto Global das Nações Unidas, que tem o intuito de promover a igualdade de gênero na companhia, e também a Semana da Diversidade que promovemos internamente, na qual discutimos com nossos empregados temas que englobaram empatia, discriminação, superação, homofobia, orientação sexual, questões raciais e liderança feminina. Tenho muito orgulho deste caminho que estamos percorrendo em direção a uma empresa que vive uma cultura mais plural, humana e diversa”, enfatiza.





Volkswagen do Brasil

Este ano, pelo cenário adverso, a premiação reconhece as empresas que mantiveram a consistência de suas ações na busca por fomentar diversidade e inclusão, atuando com resiliência nesta frente mesmo diante de um contexto pandêmico. Foram selecionadas 13 empresas entre 76 que compartilharam boas práticas ao participar da pesquisa Pandemia no Setor Automotivo: Trabalho e Sentimento.





Prêmio AB Diversidade no Setor Automotivo

Este é o segundo ano do Prêmio AB Diversidade no Setor Automotivo e, com ele, o objetivo é reconhecer as empresas que estão assumindo o protagonismo na construção de uma indústria automotiva e da mobilidade mais diversa. Além disso, o reconhecimento tem o propósito de inspirar toda a cadeia de valor a buscar mais representatividade e pluralidade.