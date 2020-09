Volkswagen apresenta o Taos com uma camuflagem vibrante

A Volkswagen revela hoje imagens exclusivas do Taos, o novo SUV da marca exibido sob uma camuflagem inovadora e moderna, em tons de “Blue Jewel” e “Dark Shadow”. O design da camuflagem foi criado por José Pavone, Chefe de Design da América do Sul, e sua equipe para dar início a uma campanha de comunicação vibrante, duas semanas antes da World Première. Com a introdução do Taos, a empresa segue uma série de novos modelos na América Latina sob a estratégia da “ofensiva SUV”. O Taos é o primeiro SUV da marca que será fabricado na Argentina para toda a região.

Taos camuflado

As imagens do Taos camuflado foram apresentadas durante o primeiro workshop virtual do modelo, feito via streaming diretamente Centro Industrial de Pacheco, na Argentina. A camuflagem reflete o New Brand Design, uma nova atitude de marca, mais humana, próxima e contemporânea. Durante o workshop, também foram apresentados os avanços dos investimentos realizados na planta argentina para o desenvolvimento deste novo modelo, os benefícios da nova plataforma modular global MQB, a nova área de pintura e também o novo sistema de infotainment VW Play, que vai equipar o Taos.

Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen América Latina

Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen América Latina, menciona. “O segmento dos SUVs é o que mais cresce na América do Sul e hoje representa quase 30% em alguns mercados. Com a apresentação do Taos, a empresa continua introduzindo uma série de novos modelos na América Latina sob a estratégia da ‘ofensiva SUV’, que iniciamos em 2017. Por meio dessa estratégia, pretendemos expandir nossa oferta em um segmento em que a VW não competia e até hoje tivemos sucesso com o Tiguan Allspace, depois com o T-Cross e recentemente com o Nivus. O Taos chegará para completar a gama de ofertas no segmento superior dos SUVs.”

Thomas Owsianski, presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina

Thomas Owsianski, presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina, comenta. “As projeções de crescimento do segmento SUV nos fazem acreditar que tomamos a decisão certa ao focar nossa ofensiva nos SUVs. A chegada do Taos é motivo de grande orgulho e fruto de uma sólida e consolidada história na região, além de um importante investimento na Argentina de quase US$ 1 bilhão, o que mostra nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria local.”

Taos

O Taos será apresentado no próximo dia 13 de outubro em uma World Première para os mercados da América do Sul e América do Norte via streaming. O Volkswagen Taos será caracterizado por altos níveis de segurança, tecnologia e conforto, bem como um design moderno e motores e transmissões de última geração.

Volkswagen do Brasil

Há 67 anos presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros, a Volkswagen vive um momento único no Brasil. A Nova Volkswagen faz parte de uma estratégia que prevê a maior ofensiva de produtos da marca no País, com 20 lançamentos até 2020, fruto de um investimento de R$ 7 bilhões. A marca detém o maior portfólio de produtos no País e acumula conquistas expressivas: é a maior produtora, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no Brasil, com quatro milhões de carros embarcados. No Brasil, são 15 mil empregados, atuando em quatro fábricas (Anchieta/SP, Taubaté/SP, São José dos Pinhais/PR e São Carlos/SP), um centro de peças em Vinhedo/SP e escritórios regionais com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas. A Volkswagen conta com mais de 500 concessionárias em todas as regiões do país.