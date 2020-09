Volkswagen anuncia desafio gratuito com Escape 60: vencedor ganha um Nivus!

A Volkswagen convida você a colocar em prática todo o seu conhecimento e lógica em um desafio inédito no Escape 60. O tema principal não poderia ser outro: o Nivus, primeiro Smart Car produzido na América do Sul. Serão doze desafios classificatórios e os ganhadores de cada desafio disputarão a grande final. O vencedor geral leva um Nivus Highline zero-quilômetro. O primeiro desafio ocorre no dia 29 de setembro. As disputas serão todas virtuais e as inscrições são gratuitas! Basta acessar a página www.vwnivusescape60.com.br, preencher o cadastro e participar.





Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil

“O Nivus foi lançado de forma totalmente digital e já é um sucesso, pois ele carrega uma série de inovações. Ao fazermos esse desafio on-line, reforçamos a imagem do Nivus como embaixador de tecnologia e digitalização. De forma divertida e lúdica conseguimos unir os desafios de lógica do Escape 60 com os atributos do carro. O ganhador vai ter que mostrar que conhece bem o New Volkswagen“, afirma Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.





Corrida contra o tempo



O Desafio Nivus Escape 60 será uma experiência em um ambiente virtual desenvolvido para aguçar as habilidades e raciocínio dos participantes. Serão 12 desafios realizados pontualmente às 20h (horário de Brasília), com duas horas de duração. Quem se conectar depois das 20h poderá entrar no jogo, mas o tempo de resolução sempre contará a partir das 20h – ou seja, caso o jogador se conecte às 20:10 e decifrar os enigmas às 20:45, o tempo dele será de 45 minutos. Após as 22h, os desafios ficarão disponíveis no site para diversão/treino, isto é, os resultados não valerão como classificatórios.





Nivus Highline

Para tornar o desafio mais competitivo e participativo, serão divulgadas dicas a cada 5 minutos (em média) com o oferecimento das empresas parceiras na Volkswagen Play Apps (loja de aplicativos exclusiva do VW Play).





Cada etapa terá dois enigmas. Quem descobrir as respostas mais rápido, vence a etapa. As partidas ocorrerão a partir do dia 29 de setembro às terças, quintas e sábados e terão limite de 100 mil participantes (por etapa). Não há restrição na quantidade de inscrições, ou seja, quem quiser pode participar das doze etapas, por exemplo. Se o vencedor da primeira etapa ganhar outra etapa, a vaga para a final será destinada ao segundo colocado e assim sucessivamente.





Em caso de empate, vence o jogador que tenha terminado o primeiro desafio em menor tempo. Se persistir o empate, ganha a vaga o primeiro a ter se inscrito.



As inscrições devem ser confirmadas a cada desafio, inclusive para a final. As inscrições serão abertas 36 horas antes de cada desafio e encerradas 2 horas antes de cada desafio.





Campeão dos campeões

Os vencedores de cada etapa garantem uma vaga na final, marcada para o dia 31 de outubro. O desafio final será maior que os demais: terá quatro horas de duração e contará com cinco enigmas. Quem descobrir as respostas em menor tempo, terá um Nivus Highline na cor Vermelho Sunset para chamar de seu. Além do carro, o campeão fatura 1 ano de seguro grátis da Porto Seguro, crédito de R$ 2.000 a ser utilizado nos serviços Sem Parar (ex. Pedágio, Combustível, drive-thru) e 1 ano de licença no aplicativo Ubook.





Todos os 12 finalistas ganharão também da Porto Seguro um crédito de R$640 em serviços auto, mais crédito de R$238,80 para serviço de assistência residencial. O Sem Parar irá oferecer 1 ano de mensalidades gratuitas e o Ubook dará três meses de licenças do aplicativo.



Caso os finalistas não tenham carro, a Porto Seguro creditará R$640 para assistência residencial e o Sem Parar enviará brindes no valor referente a 1 ano de mensalidades.







Convida geral!

Para participar basta morar no Brasil e ter mais de 18 anos. Apenas funcionários Volkswagen, terceiros residentes e Rede de Concessionários não poderão participar. Qualquer grau de parentesco será permitido.

Desafio Nivus Escape 60