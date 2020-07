Viviane Bordin faz ensaio de lingerie de tirar o fôlego!

Viviane Bordin ,modelo e ceo da revista digital Diamond Brazil posou sexy e arrebatadora exibindo toda sua boa forma num editorial de lingerie .“A lingerie é uma excelente ferramenta para levantar a autoestima da mulher, mas pra isso precisamos ficar atentas com cor, modelo e estilo. Hoje temos uma grande variedade no mercado que cai perfeitamente em cada estilo de vida, corpo e perfil de mulher. No meu caso sempre escolho pela mais rendadas e sexies ”, disse a modelo.

