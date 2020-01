Vírus sincicial respiratório a imunização começa em Fevereiro

Começa em fevereiro a campanha de imunização do vírus sincicial respiratório, um dos principais causadores de doenças respiratórias em bebês e crianças pequenas. Segundo o estudo Brevi (sigla em inglês para Estudo do Vírus Respiratório Brasileiro), o VSR é responsável por 66,7% dos episódios de hospitalização de bebês prematuros e crianças menores de dois anos.

De acordo com a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), a prematuridade, doença pulmonar crônica da prematuridade e as cardiopatias congênitas compõem os grupos de riscos para infecção grave do VSR. “Os sintomas podem parecer inicialmente com um resfriado com coriza, tosse, cansaço para respirar e, às vezes, até febre. Porém, nas crianças no grupo de risco esse vírus pode causar um quadro mais grave, podendo levar a uma internação com suporte de oxigênio e UTI.”, explica pediatra Dra. Paula Lenfers.

Segundo a médica um adulto pode ser portador do vírus ou ele pode se manifestar através de um quadro leve de resfriado, “Esses adultos quando entram em contato com crianças de risco podem transmitir o vírus e causar a Bronquiolite”.

Vírus sincicial respiratório

A doença tem tratamento, o medicamento Palivizumabe imuniza contra o VSR. “O medicamento é uma imunoglobulina – um tipo de anticorpo que induz a imunização contra o vírus sincicial respiratório. Não é uma vacina”, explica Marcelo Moura, sócio diretor da Vale Infusões.

A imunização é indicada para os recém-nascidos com menos de 35 semanas de idade gestacional no primeiro ano de vida e para crianças menores de dois anos portadoras de doenças cardíacas e pulmonares.

A manipulação, acesso a medicação e aplicação é feita em clínicas especializadas. “Em São José dos Campos a Vale Infusões auxilia em todo o processo burocrático para acesso a medicação e possui ambiente e profissionais especializados para atender os pequenos”, revela Marcelo.

Vale Infusões

A Vale Infusões é um centro de terapia assistida e possui instalações modernas que garantem total segurança e conforto ao paciente. O centro de terapia assistida da Vale Infusões possui 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes atuantes nas áreas de dermatologia, gastroenterologia e reumatologia. Além do atendimento clinico a Vale Infusões desenvolveu o projeto Cuide-se, onde o paciente que faz uso da medicação tem acompanhamento gratuito com Psicólogo, Nutricionista e Fisioterapeuta.

Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay