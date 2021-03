VirtuArte – Festival Virtual de São Bento do Sapucaí

Em tempos de pandemia, artistas e gestores culturais reinventam as possibilidades de encontro e de produção de arte.

Situada na Serra da Mantiqueira, São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, é uma cidade cheia de charme e cultura, conhecida pela famosa Pedra do Baú, cartão postal e referência para aventureiros que se divertem em escalar o pico de 1950 metros de altitude.

Entre os dias 6 e 14 de Março, a cidade abrigará o VIRTUARTE, Festival de Arte que terá entre seus convidados artistas como Chico César, Anelis Assumpção, Tetê Espíndola e Caíto Marcondes.

Casarão da Pintora Adelaide

O belo Casarão da Pintora Adelaide, construído em 1870, em pau-a-pique e adobe, terá sets para realização de shows-live, apresentações de dança e teatro, cinema e literatura, conversas sobre gastronomia e cultura popular, transmitidos ao vivo pelo Facebook.

Gestora do Espaço de Leitura e Arte Eugênia Sereno,Vanderléia Barboza é a idealizadora e curadora do evento. “O objetivo desse formato é aproximar a realidade do palco e da produção de arte de um público que pode estar em qualquer lugar do país (ou até no exterior), seguindo todos os protocolos e as exigências da Vigilância Sanitária em relação à Covid-19”.

Congada e Chico César

Chico Cesar Foto oficial

O grande momento da abertura do VIRTUARTE (6/3), será a apresentação do cantor e compositor paraibano Chico César. Ele trará à cena seu mais recente trabalho: O amor é um ato revolucionário e algumas das canções compostas durante a pandemia, como Inumeráveis e Nada, além dos hits Mama África, À Primeira Vista e Pensar em Você.

São Bento do Sapucaí

Horas antes, ao cair da tarde, a cidade de São Bento do Sapucaí receberá a tradicional Congada de São Benedito, também conhecida como “Congada da Dona Luzia”. A matriarca da família, falecida em 2018, aprendeu com a avó materna, Silvéria, os cantos e danças do cortejo da cultura afro-brasileira que ensinou a filhos e netos.

No dia Internacional da Mulher, 8/3, o VIRTUARTE lança Milágrimas, livro ilustrado por Luli Penna, a partir da letra de Alice Ruiz S, com participações da ilustradora (no Casarão da Pintora Adelaide) e da poeta (em gravação de vídeo), e mediação de Zenilda Lua. Editora Caixote (selo o.tal).

Na sequência, a atriz e bailarina Bruna Santos interpreta Um Milagre entre Mil Lágrimas, performance inspirada na canção Milágrimas, de Alice Ruiz S e Itamar Assumpção, e dirigida por Vanderléia Barbosa.

Anelis-foto: Roncca

No dia 12, sexta-feira, Anelis Assumpção, acompanhada por Saulo Duarte e Rodrigo Campos, apresentará Sampa Mãe. Obras autorais e composições sobre São Paulo “com olhos de poetas” e canções do álbum mais recente, Taurina.

Tetê e Caíto Oficial

O encerramento do VIRTUARTE, no domingo, 14 de Março, terá um encontro especial: a cantora e compositora Tetê Espíndola (e sua craviola) e o percussionista Caíto Marcondes.

Tetê fará algumas das canções consagradas de seu repertório, além de composições inéditas. Caíto irá acompanhá-la e interpretar músicas de sua autoria.

Muito mais

Mas não apenas de shows musicais será feito o VIRTUARTE. De 7 a 14 de Março, o Casarão da Pintora Adelaide será palco também de entrevistas, encontros, apresentações de teatro, de circo e de dança, com espaço e valorização da cultura regional. Confira todas as atrações no folder anexo. Obs.: o show do grupo Fulôres, no dia 7/3, foi substituído

19h30 – Live Show Musical Fulôres O Show Musical Fulôres é uma intervenção poético-musical que surgiu do desejo de três atrizes-cantoras unirem suas vozes para abordar o universo da delicadeza, das pequenezas sutis que podem e devem virar poesia a partir das raízes do Vale do Paraíba, destacando a música das palavras, as palavras que se tornam música.

VIRTUARTE

Quando: de 6 a 14 de Março

Onde: Casarão da Pintora Adelaide

R. Pintora Adelaide Azevedo Mello, 306 São Bento do Sapucaí

Transmissão: Facebook Acesso: Livre