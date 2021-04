Virtual Bombarco Show possibilita compra de barcos financiados em até cinco anos

Maior feira online de embarcações do Brasil, o Virtual Bombarco Show acontece de 16 a 19 de abril e traz a modalidade de financiamento de barcos com parcelas fixas e taxas competitivas, conforme prazo da operação, entre 6 e 60 meses. A condição especial será oferecida por meio da Financeira Alfa, empresa do Conglomerado Financeiro Alfa e patrocinadora do evento, aos visitantes que adquirirem embarcações somente durante a feira no link: www.bombarcoshow.com.br.

A exposição contará com mais de 150 embarcações de estaleiros nacionais de diferentes partes do Brasil. Está confirmada a participação de marcas como: Azov Yachts, FBM Boats, Fibrafort, Lanchas Coral, Lanchas Millenium, NX Boats, NHD Boats, Solara e Triton Yachts.

“O financiamento é a porta de entrada para o mundo náutico e para quem procura esse tipo de lazer, é uma alternativa para quem quer realizar o sonho de ter uma embarcação e não dispõe do montante total”, afirma Ana Caroline Monteiro Portela, gerente geral da Financeira Alfa. “Durante a feira, interessados poderão adquirir barcos sem se preocupar se haverá reajuste no futuro, porque preparamos uma condição especial para que o cliente saiba do início ao fim o valor da parcela. É um momento favorável para quem deseja ingressar neste universo”, completa.

No evento, a Financeira Alfa disponibilizará uma estrutura de atendimento on-line e equipe comercial de plantão para simulações e análise de crédito aos interessados em adquirir barcos. O serviço será oferecido de forma gratuita ao cliente com uma equipe especializada no setor náutico. Outra novidade deste ano será a transmissão da programação náutica e lançamentos por meio da Rádio Transamérica, empresa do Conglomerado Alfa.

Aumenta demanda por financiamento de barcos

Mesmo diante da pandemia, o aumento de concessão de crédito para o financiamento de embarcações foi de 20% em 2020, de acordo com a Financeira Alfa. “No cenário da pandemia, as pessoas estão revendo seus objetivos pessoais. Ao mesmo tempo em que houve uma valorização do lazer, a atual taxa Selic proporcionou condições de financiamento mais favoráveis, impulsionando a realização de um sonho que em outro momento estava em um segundo plano”, analisa Portela.

II Virtual Bombarco Show

Quando: de 16 a 19 de abril de 2021

Onde: www.bombarcoshow.com.br

Ingresso: Gratuito

Patrocinador: Kapazi e Financeira Alfa

Promoção: Rádio Transamérica

Apoio: Unifisa

Conglomerado Financeiro Alfa

O Conglomerado Financeiro Alfa é composto por empresas atuantes em diferentes segmentos financeiros e de seguros e, com vasta experiência e tradição construídas em mais de 95 anos de história, busca a excelência no desenvolvimento de seus negócios.

Com atuação nos segmentos de crédito a pessoas jurídicas e físicas, Tesouraria, Administração de Recursos de Terceiros, Private Banking, Wealth Management e Fusões e Aquisições, o Conglomerado Financeiro Alfa é formado por Banco Alfa, Banco Alfa de Investimento, Alfa Financeira, Alfa Leasing, Alfa Corretora, Alfa Seguros, Alfa Previdência e Alfa Collab. Oferecendo segurança e solidez, opera com respeito aos valores éticos e sustentáveis, que sempre acompanharam sua trajetória.

O Conglomerado Alfa também é composto por empresas não financeiras de setores diversificados, tais como hotelaria e eventos (Rede Transamérica de Hotéis e Transamerica Expo Center), materiais de construção (C&C Casa e Construção), agropecuária e agroindústria (Agropalma), águas minerais (Águas Prata), alimentos (Sorvetes La Basque), cultural (Teatro Alfa), comunicações (Rede Transamérica de Rádio).