Violência doméstica é tema nas redes Drauzio Varella

Mariana Varella, o psiquiatra Jairo Bouer e Mafoane Odara, psicóloga do Instituto Avon, conversam sobre o aumento da violência contra mulheres durante a pandemia.

Hoje (21/10) às 18h, Mariana Varella, editora-chefe do Portal Drauzio Varella, e o psiquiatra Jairo Bouer promovem uma reflexão sobre a violência doméstica contra mulheres e o aumento do número de casos durante a pandemia. O bate-papo tem como convidada Mafoane Odara, psicóloga do Instituto Avon.

Neste período de isolamento social, o número de casos de violência contra mulheres cresceu 44,9% só no estado de São Paulo. Já na região nordeste, o Rio Grande do Norte contabilizou um aumento de 34,1% no número de registros de lesão corporal e de 54,3% nas situações de ameaças, de acordo com dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Essa realidade já é latente há muito tempo. Em 2018, a cada hora 536 mulheres foram vítimas de violência doméstica. Com o intuito de oferecer apoio às mulheres vítimas dessa violência, as redes Drauzio Varella irão acolhê-las com orientações sobre como se proteger e mostrar caminhos para buscar ajuda.

Sabemos que a violência contra a mulher sempre existiu no país, mas com a pandemia e a necessidade do isolamento social, o problema ficou ainda mais evidente. O número de casos aumentou e, isoladas em casa, muitas mulheres não sabem como agir. Com essa live queremos que elas saibam que existe uma rede de apoio que pode ajudá-las. A saúde física, emocional e psicológica dessas mulheres precisa ser tratada e respeitada”, destaca Mariana Varella.

Apesar de logo pensarmos nas agressões físicas quando falamos de violência doméstica, segundo a Lei 11.340/2006 (mais conhecida como “Lei Maria da Penha”) existem cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

Mulheres que passam por alguma situação de violência devem procurar um Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRM) em sua cidade para receber as primeiras orientações sobre o melhor momento para realizar a denúncia. Nas cidades em que não existe um CRM, as vítimas podem ligar para o 180, serviço gratuito de cobertura nacional, para saber onde fica a Delegacia da Mulher mais próxima. Esse número funciona 24 horas, todos os dias da semana.

YouTube Drauzio Varella

Onde: YouTube Drauzio Varella

Quando: Hoje (21/10)

Horário: 18h

Produção: UZMK Conteúdo

