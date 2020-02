VILLAMIX LISBOA -2020- Lançamento aconteceu na Baía do Seixal em Portugal

Nesta quarta (19/2), o empresário Marcos Araújo, o Marquinhos, realizou o lançamento da 3ª edição do Villa Mix Lisboa. A festa aconteceu em um barco e o cenário em questão simbolizou a essência do evento, que, pela primeira vez, será ao ar livre, na Baía de Seixal, local histórico de onde a frota de Vasco da Gama saía em direção a Belém.

FUTURO É MIX

Assim do outro lado do Atlântico, para onde hoje o mundo volta os seus olhos, vai ecoar o VMF Lisboa com um time de atração escalado para portugueses, brasileiros e turistas que amam o tom e os sons dos dois países irmãos. Com data marcada para os dias 3 e 4 de outubro, o VMF Lisboa tem como objetivo conquistar o público lusitano, mostrando a grandiosidade de estrutura, produção e logística, sua marca consagrada no Brasil. Consagração esta que completa dez anos em 2020.

FORMATO ALÉM MAR

Com o slogan O FUTURO É MIX e na busca pela qualidade e evolução do evento, a AUDIOMIX trouxe novos elementos para a versão internacional do projeto: uma tenda eletrônica, uma roda gigante, dois palcos e uma zona de camping. Neste contexto, nos dias do Festival, 3 e 4 de outubro, os dois palcos vão abrir as suas cortinas para:

Gustavo Lima, Luan Santana, Seu Jorge, Alok e Pedro Sampaio

Segundo Pedro Neto, diretor do VillaMix, muitas novidades tem sido preparadas para esta edição, que já vem fincada no sucesso das edições anteriores e a sua marca de 20 mil pessoas cada.

Para Joaquim Santos, presidente da câmara do Seixal, “o Villamix é o maior festival de música da lusofonia, que vamos acolher em Seixal, em frente a Lisboa com um enquadramento magnifico’”. “Este grande evento vai marcar o panorama cultural português, mas também o de todos os países da lusofonia”, completa.

Festival VillaMix

O Villamix é o maior Festival de música do Brasil, que em 2020 completa 10 anos de história, 22 edições e mais de 2 milhões de pessoas por ano, por duas vezes vencedor do Guiness para o maior palco do mundo. Em 2018, atravessou pela primeira vez o Oceano Atlântico e trouxe a Lisboa o melhor da música do Brasil. Em 2019, a segunda edição do Villamix já contou com dois dias de Festival, mais artistas e voltou a esgotar o Altice Arena, apostando na divulgação da música brasileira, portuguesa e de origem lusitana.

Muito mais do que um Festival, o Villamix é uma experiência única. Afinal, o futuro é MIX! E navegar ainda continua sendo o verbo da vez, mais de quinhentos e vinte anos depois, daí a escolha pela emblemática Baía de Seixas.

Fotos:Villamix/Divulgação