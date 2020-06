VIAVI Introduz geolocalização 3D para redes 5G

Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV) anunciou hoje que expandiu seu portfólio de garantia NITRO Mobile com duas novas soluções – GEOperformance 5G e Coverage Assurance 5G. As duas soluções oferecem aos operadores uma visão da cobertura 5G e experiência do assinante, permitindo que eles transformem o planejamento 5G RAN e a engenharia de desempenho. Combinadas, elas permitem que a operadora móvel passe de uma posição de gerenciamento e garantia sem visibilidade para uma na qual a visibilidade abrangente permite atrair novos mercados verticais e gerar novos fluxos de receita.

A GEOperformance 5G oferece uma visualização das medições 5G NR (New Radio), bem como das medições 2G, 3G e 4G, permitindo que as operadoras móveis planejem, assegurem e otimizem redes multitecnologias à medida que constroem suas redes 5G. A interface do usuário permite que os engenheiros visualizem tabelas e mapas mostrando KPIs de radiofrequência, como intensidade e interferência do sinal, com base em medições geolocalizadas reais. Esses mapas e tabelas podem ser analisados e filtrados para identificar áreas problemáticas, como áreas com altas taxas de chamadas caídas. Uma funcionalidade automatizada de detecção de problemas também orienta rapidamente os engenheiros para áreas da rede que não atendem aos limites definidos de KPI.

Garantia de cobertura 5G oferece uma visão 3D centrada no assinante da Qualidade de Experiência 5G, combinada com fluxos de trabalho automatizados projetados para melhorar a experiência do assinante. A solução também detalha como os serviços e aplicativos estão enfrentando a rede 5G para melhorar o desempenho de todas as facetas. Ambas as soluções são alimentadas pela plataforma de inteligência de Teste Integrado de Rede, Análise em tempo real e Otimização (NITRO).

“Uma visão 2D não vai garantir a segurança da rede 5G”, disse Steve Urvik, Vice-Presidente e Gerente Geral de Visibilidade, Inteligência e Análise da VIAVI. “Nas áreas urbanas, que são os primeiros locais a receber a rede 5G, uma representação 2D da cobertura 5G em um prédio de escritórios com vários andares será praticamente sem sentido. Os operadores não seriam capazes de otimizar de maneira inteligente a experiência do assinante com base nisso e certamente não seria granular o suficiente para explorar novas oportunidades comerciais de 5G e IoT”.

“As operadoras precisam mais do que apenas solucionar problemas de 5G, embora isso também seja importante”, disse Stephane Teral, Analista-Chefe da LightCounting. “Elas precisam construir estradas integradas para novos mercados verticais. Se as operadoras convencerem os verticais de seu valor como parceiro, uma visão do mundo real da cobertura e a experiência da rede devem ser um ponto de partida fundamental”.

