Viagens no pós-pandemia: confira 6 países em que o real vale mais que a moeda local

Egito, Vietnã e Argentina são alguns dos destinos que provam que, com um bom planejamento, é possível gastar pouco em uma viagem

Fazer as malas, separar o passaporte, passar pelo check-in e finalmente embarcar em um avião. Depois de mais de um ano de pandemia, a saudade de viajar só aumenta. Entretanto, com a crise financeira, muitas pessoas desistem de marcar uma viagem internacional.

O que muitos turistas não sabem é que existem muitos países incríveis em que o real é mais valorizado e o custo de vida é mais barato. A melhor parte é a possibilidade de viajar barato e ter experiências sensacionais.

Hospedagens de baixo custo, refeições fartas e baratas e souvenirs que representam o país visitado, sem te levar à falência: o segredo é o planejamento na hora de escolher o destino e delimitar os gastos. Fugindo dos clássicos na Europa e nos Estados Unidos, separamos seis países – em sua maioria, na Ásia, África e América Latina – em que é possível viajar e gastar pouco.

1- África do Sul

A terra natal de Nelson Mandela abriga lindas paisagens naturais, diversas fontes de entretenimento e uma cultura muito rica. Um dos passeios mais famosos é o safári pela selva, com leões, elefantes, girafas e zebras.

A moeda que circula na África do Sul é o Rand, e 01,00 BRL será o mesmo que 03,49 ZAR. Dá para economizar muito, já que o custo de vida não é caro.

2- Vietnã

Um dos destinos mais baratos é o Vietnã. O país tem uma natureza impressionante e uma cultura única.

A alimentação e a acomodação são muito baratas por lá, e isso deve-se ao fato de que sua moeda oficial, o dong vietnamita, é muito desvalorizado em relação ao Real – R$ 1 corresponde a 5.742,88 dongs vietnamitas.

3- México

As praias paradisíacas e cidades históricas são o maior destaque do México. Tirando o núcleo hoteleiro de Cancun, com seus resorts cinco estrelas, os preços de hospedagem e alimentação tornam-se bem mais em conta.

A moeda usada no México é o Peso Mexicano, e 01,00 BRL é igual a 04,33 MXN.

4- Egito

A terra do faraó é um dos maiores polos turísticos do mundo. As famosas pirâmides, a esfinge, os obeliscos e os milhares de anos de história fazem do Egito um destino inesquecível.

A principal fonte econômica do Egito é o turismo; portanto, há opções para todos os bolsos. Os hotéis mais afastados das atrações turísticas costumam ser mais baratos.

A Libra Egípcia é a moeda oficial do Egito. Na conversão de Real para Libra Egípcia, o valor de 01,00 BRL equivale a 3,65 EGP.

5- Argentina

Sendo o único país da lista que faz fronteira com o Brasil, a terra dos “hermanos” é uma boa opção para quem busca passagens aéreas baratas e, muitas vezes, mais em conta do que voos nacionais.

Com várias possibilidades de destino, o turista pode escolher ver a neve em Bariloche, as Cataratas do Iguaçu em Puerto Iguazu ou dançar um tango na capital Buenos Aires.

Na Argentina, os hotéis não são muito caros e a alimentação é farta e barata. A moeda oficial é o Peso Argentino, e R$ 1,00 corresponde a 16,51 ARS.

6- Índia

Com uma cultura diferente e intrigante para os ocidentais, a Índia é um país que chama a atenção desde a era dos descobrimentos. A religião é muito presente, e os templos são um grande destaque do local. O que atrai muitos visitantes é o Taj Mahal, uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Comer na Índia é muito barato. É possível fazer uma refeição completa com menos de R$ 10,00.

Foto:Divulgação