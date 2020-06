Viagens começam a ser retomadas lentamente no mundo, diz organização da ONU para o turismo

Após meses de lockdowns, os países estão cautelosamente começando a diminuir as restrições de viagens para impedir a propagação da COVID-19, de acordo com pesquisa publicada na segunda-feira (1) pela Organização Mundial de Turismo (OMT).

O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, enfatizou “a necessidade de vigilância, responsabilidade e cooperação internacional à medida que o mundo se abre lentamente de novo”.

Camelos e guias turísticos fazem uma pausa para dar carona aos turistas nas famosas pirâmides egípcias de Gizé. Foto: ONU/Matt Wells

Na quarta edição do documento “Restrições de viagem devido à COVID-19: Uma revisão global para o turismo“, a agência especializada da ONU analisa medidas adotadas por 217 destinos em todo o mundo, a partir de 18 de maio.

O relatório constata que 3% de todos os destinos tomaram medidas para aliviar as restrições. Sete destinos diminuíram as restrições para fins de turismo internacional, enquanto vários outros estão envolvidos em discussões sobre a reabertura de fronteiras.

Nenhum lugar está totalmente aberto para turistas

O relatório observa que 100% de todos os destinos em todo o mundo continuam a ter algumas restrições de viagem devido à COVID-19; 75% ainda estão completamente fechados ao turismo internacional. Em 37% de todos os casos, há restrições há dez semanas, enquanto 24% mantêm controles há 14 semanas ou mais.

“O alívio oportuno e responsável das restrições de viagem ajudará a garantir os muitos benefícios sociais e econômicos que as garantias do turismo retornarão de maneira sustentável”, disse Pololikashvili.

Quanto mais importante o turismo é para as economias individuais, maior a probabilidade de os países responderem com o fechamento completo das fronteiras. No caso dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês), o relatório conclui que 85% continuam completamente fechados aos turistas.

Em todas as regiões da Organização Mundial do Comércio (OMC), mais de 65% dos destinos permanecem completamente fechados ao turismo: África (74%), Américas (86%), Ásia e Pacífico (67%), Europa (74%) e Oriente Médio (69%).

Diretrizes globais

O relatório segue o lançamento na semana passada das Diretrizes Globais da OMT para Reiniciar o Turismo, destinadas a ajudar o setor a emergir de forma mais sustentável da COVID-19.

Produzida em cooperação com o Comitê Global de Crise do Turismo, a orientação destaca a necessidade de agir de forma decisiva, restaurar a confiança e abraçar a inovação.

A OMT alerta que a chegada de turistas internacionais pode cair entre 60% e 80%, dependendo de quando as restrições forem levantadas. Isso poderia colocar em risco de 100 milhões a 120 milhões de empregos e potencialmente levar a perdas de 910 bilhões a 1,2 trilhão de dólares em exportações.

“Essas diretrizes fornecem aos governos e às empresas um conjunto abrangente de medidas projetadas para ajudá-los a retomar o turismo de maneira segura, transparente e responsável”, disse Pololikashvili.

