Viagem a dois: destinos românticos no Brasil

Saiba quais são os lugares mais apaixonantes do país para fazer uma viagem de casal inesquecível.

Normalmente, quando um casal começa a planejar uma viagem romântica, seja para curtir a lua de mel, alguma data comemorativa ou até mesmo para aproveitar uma semana de férias, os destinos internacionais estão no topo da lista de desejos.

No entanto, o que muita gente não sabe é que existem diversosdestinos para viagem no Brasil que disponibilizam uma grande variedade de roteiros românticos perfeitos para você fazer ao lado do seu parceiro ou parceira.

Há opções que agradam a todos os gostos, desde casais que procuram praias paradisíacas para se refrescar e relaxar até aqueles que preferem se deliciar com o friozinho típico da região serrana. Portanto, se você quer fazer uma viagem a dois, mas ainda não sabe para onde ir, confira a seguir uma lista com os destinos mais românticos do Brasil.

Angra dos Reis (RJ)

Se você procura um cenário digno de filme para curtir com o seu par, Angra dos Reis certamente é o local ideal. São mais de 350 ilhas, duas mil praias e oito baías que proporcionam um ótimo refúgio romântico.

Há, ainda, diversas atividades para serem feitas a dois, como passeios de barco, trilhas, mergulhos e muito mais, afinal, a beleza de Angra dos Reis é capaz de esquentar o clima de qualquer casal.

Campos do Jordão (SP)

Localizado na Serra da Mantiqueira a 1.628 metros acima do nível do mar, Campos do Jordão é, sem dúvidas, uma das melhores cidades para curtir aquele friozinho a dois. Isso porque ele é o município mais alto do Brasil e costuma fazer bastante frio, especialmente no inverno, com temperaturas que podem chegar a menos de 0°C.

Além disso, há uma grande variedade de passeios românticos que podem ser feitos no local, como, por exemplo, a combinação perfeita entre montanha e teleférico que pode ser realizada no belíssimo Morro do Elefante, onde também é possível contemplar a beleza da cidade e da natureza juntamente ao seu par.

Para finalizar a noite, você pode passar na Vila Capivari para ter aquele tradicional jantar à luz de velas ou tomar um bom chocolate quente.

Canela (RS)

A cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, dispõe de um belíssimo cenário e uma infraestrutura turística espetacular para quem deseja ter uma viagem romântica. Com um clima intimista, temperaturas baixíssimas e uma gastronomia de dar água na boca, essa cidade — que é uma das queridinhas da Serra Gaúcha — é o destino perfeito para casais apaixonados.

Nela, você e seu parceiro podem visitar a Catedral de Pedra, que é um dos pontos turísticos mais marcantes da cidade, e aproveitar a noite pelas ruas da cidade, que dispõe de ótimos bares, restaurantes e cafeterias e muito mais.

São Miguel do Gostoso (RN)

São Miguel do Gostoso pode ser definida como uma vila pequena que fica localizada a cerca de 100 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Essa cidade é o destino ideal para casais que curtem esportes aquáticos como windsurf e kitesurf, pois os fortes ventos da região favorecem as manobras no mar.

Além disso, a maioria das praias são rústicas e sem estrutura tradicional. Ou seja, há uma privacidade maior para os casais aproveitarem um momento a sós e, ao mesmo tempo, ter aquele contato com a natureza.

São Miguel do Gostoso também é o destino perfeito para o casal curtir a lua de mel, afinal, a cidade possui uma grande quantidade de pousadas e chalés decorados especialmente para criar aquele clima romântico. Não é à toa que uma curiosa placa escrita “aqui se faz gostoso” recebe os visitantes de São Miguel do Gostoso.