Via Vale recebe o título de terceiro melhor Shopping do Brasil para se trabalhar

O Via Vale Garden Shopping foi eleito o terceiro melhor shopping para se trabalhar no Brasil em 2019, de acordo com o Ranking divulgado pela Overmalls, responsável pela avaliação que ranqueou os 10 melhores centros de compras espalhados em todo o território nacional.

No ano anterior, 2018, o Shopping recebeu o título do GPTW – Great Place To Work, que coroou as 40 melhores Empresas para se trabalhar no Estado de São Paulo, e garantiu o 31º lugar no Ranking.

O reconhecimento é feito pelos próprios colaboradores do Garden Shopping. Segundo a Overmalls, o ranking se baseia no resultado das avaliações feitas pelos atuais funcionários, ex-colaboradores e candidatos aos processos seletivos do empreendimento.

O Via Vale que hoje emprega centenas de pessoas, recebeu 92% de aprovação dos colaboradores e 86% de aprovação dos candidatos que participaram de algum processo seletivo.

“Esse reconhecimento só reforça o nosso DNA de time garden. Temos um time forte, persistente e apaixonado pelo que faz. Funcionários satisfeitos trabalham felizes e alcançam resultados extraordinários. Nos sentimos honrados pelo Prêmio, e motivados a proporcionar cada vez mais um ambiente de trabalho agradável para o nosso time, e consequentemente a melhor experiência para nossos clientes”, avaliou Stefano Mattioli, Superintendente do Shopping.

