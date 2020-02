Veste Rio apresenta mudanças para dar ainda mais visibilidade à moda nacional

O Veste Rio chega a sua nona edição com uma novidade que vai movimentar a cena fashion carioca: as principais tendências da moda Primavera/Verão 2021 serão apresentadas no hotel Fairmont Copacabana, enquanto o Outlet ocupará o Shopping Cassino Atlântico, anexo ao hotel. A troca tem como objetivo ampliar a participação do público no Outlet graças à excelente localização e também trazer mais sofisticação e glamour aos desfiles, além de conforto para as buyers que vêm de todo o País.

Veste Rio

As novidades foram apresentadas durante evento realizado nesta quarta-feira, 12, no hotel Fairmont Copacabana. Promovido pelas revistas Ela, do jornal O GLOBO, e pela Vogue Brasil, o Veste Rio, em suas oito edições, já recebeu um público de mais de 200 mil pessoas, movimentando cerca de R$ 240 milhões. O novo cenário, mais premium, de frente para a praia, e com todas as facilidades que um hotel do porte do Fairmont oferece, coincide também com o novo slogan do evento: “Mais na Moda que Nunca”.

“Desfiles à beira da piscina, sunsets emoldurados pela paisagem da Praia de Copacabana vão trazer mais glamour e tornar o Veste Rio ainda mais atraente para as compradoras que vêm de todo o Brasil”, diz Paula Merlo, diretora de conteúdo da Vogue.

“O Outlet, agora no Cassino Atlântico, num ponto de tanto movimento e de fácil acesso, têm tudo para ser ainda mais sucesso que nas versões anteriores”, conta Marina Caruso, editora-chefe da Revista Ela.

O Salão de Negócios acontece de 15 a 17 de abril, exclusivo para convidados do trade e com objetivo de fomentar o mercado da moda nacional, com showrooms de cerca de 50 marcas que mostrarão as principais tendências da moda Primavera/Verão 2020/2021. O Outlet vai de 15 a 19 de abril,no vizinho Cassino Atlântico, reunindo as marcas mais desejadas com descontos imperdíveis para o público geral. Além disso, o evento contará com desfiles exclusivos, palestras com grandes nomes do mercado, oficinas de capacitação e cobertura multiplataforma de Ela e Vogue.

Daniela Falcão e Marina Caruso no evento de lançamento da nona edição do Veste Rio (Crédito: Fábio Cordeiro)

Santander

A nona edição do Veste Rio tem patrocínio do Santander.