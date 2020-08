“Vera”: a brilhante e pouco ortodoxa detetive retorna à tela do Film & Arts

Canal estreia uma nova temporada da série policial inglesa “Vera”, baseada no romance “Harbour Street” de Ann Cleeves e Paul Street Rutman. Estrelado por Brenda Blethyn, estreia acontece dia 10 de agosto às 21h30

O Film & Arts traz novamente em sua programação a ganhadora do BAFTA® e Golden®, Brenda Blethyn, na pele da detetive pouco convencional Vera Stanhope, na quarta temporada da série policial britânica “Vera”, que estreia na segunda-feira, 10 de agosto, às 21h30.

Inspirada nos best-sellers criminais da aclamada escritora Ann Cleeves e do escritor Paul Rutman, a série tem seus novos episódios baseados no romance “Harbour Street”, onde a Inspetora Vera com seu sarcasmo, astúcia e coragem investigará, junto com sua equipe, casos trágicos e intrigantes, perseguindo assassinos sem coração e desvendando mistérios complexos.

David Leon também retorna ao seu papel como DS Joe Ashworth, parceiro de confiança de Vera, Jon Morrison interpreta DC Kenny Lockhart, Clare Calbraith como DC Rebecca Shepherd e Kingsley Ben-Adir como o patologista Marcus Summer completando a equipe.

Acompanhe os novos episódios de “Vera” no Film & Arts, disponível no 116 e 516 da SKY; 148 e 648 da Claro TV e NET.

Film&Arts

O Film&Arts é o único canal da América Latina voltado para os amantes das artes e do entretenimento em todas as suas manifestações. Com uma imagem moderna e de vanguarda que enfatiza “a arte do entretenimento”, o canal oferece ao público uma ampla variedade de conteúdos de alto nível, incluindo grandes shows da Broadway, eventos ao vivo e algumas das séries de época mais aclamadas da atualidade, bem como talk shows, documentários e filmes de destaque orientados para as artes. Disponível em HD 24 horas por dia, o Film&Arts é um conteúdo de alto valor estético para um público exigente.

