Vendas online de FMCG crescem sete vezes mais rápido do que outros canais

As vendas de produtos de consumo massivo (FMCG) via comércio eletrônico cresceram sete vezes mais rápido do que o mercado total entre julho de 2018 e junho de 2019. De acordo com estudo global da Kantar, líder mundial em dados, insights e consultoria, o Brasil registrou 30,9% de aumento nas vendas online neste período, enquanto o mercado total de FMCG no País teve alta de apenas 5,6%.

Entre os países analisados – China continental, Brasil, México, Reino Unido, Taiwan, Coreia do Sul, Espanha, França, Tailândia, Colômbia e Malásia -, a China continental continua sendo o primeiro em que este tipo de comércio eletrônico mais cresce: o aumento foi 36,1%. E a tendência não para. Nos últimos seis meses, a modalidade ganhou 10 pontos de penetração, atingindo 73% da população, ou seja, três em cada quatro famílias chinesas compram mantimentos pela Internet. Estes índices colocam o país e a Coreia do Sul como os mais avançados do mundo quando o assunto é compras online de FMCG.

Crescimento do valor FMCG País Crescimento total do valor de FMCG (online e offline) Crescimento do valor de FMCG online Brasil 5.6% 30.9% China continental 5.0% 36.1% México 4.7% 43.5% Reino Unido 2.4% 5.9% Taiwan 2.2% 22.0% Coreia do Sul 1.6% 13.1% Espanha 1.3% 6.4% França 1.2% 6.0% Tailândia 0.8% 43.2% Colômbia 0.0% 53.5% Malásia -2.3% 23.3% Fonte: Worldpanel FMCG Panel, Kantar, julho de 2018 a junho de 2019

* O FMCG é considerado produtos de consumo em massa embalados com alimentos, bebidas, laticínios, cuidados pessoais, cuidados domiciliares e outros como alimentos para animais de estimação.

Apesar de o Brasil ainda não estar neste patamar, os números mostram que o comportamento do brasileiro está mudando gradativamente. Isto porque é o quinto com maior crescimento nas vendas, apesar de ser onde as compras dessas categorias via e-commerce têm a menor participação de mercado (0,1%).

O levantamento apontou ainda que as economias asiáticas continuam a ser líderes neste segmento. A Coreia do Sul está no topom com participação de mercado de 20,3%, seguida pela China continental (15,2%) e Taiwan (8,7%). Na Europa Ocidental, o Reino Unido lidera com 7,6%, seguido pela França, 6,2%. Na América Latina, o cenário mais tímido é parecido, tendo Colômbia (0,3%) e México (0,2%) à frente do Brasil.

Valor de vendas de FMCG Online% do total de vendas de FMCG Share em valor do E-commerce (%) Julho 2017 a junho 2018 Julho 2018 a junho 2019 Coréia do Sul 18.2% 20.3% China Continental 11.8% 15.2% Taiwan 7.3% 8.7% Reino Unido 7.4% 7.6% França 5.9% 6.2% Espanha 2.3% 2.4% Malásia 1.6% 2.0% Tailândia 1.2% 1.6% Colômbia 0.2% 0.3% México 0.1% 0.1% Brasil 0.1% 0.1%

“Esperamos que até 2025 as compras de supermercado online dobrem, o que significa que 10% das vendas globais de bens de consumo serão feitas em comércio eletrônico. No Brasil, esta estimativa é de 3%”, analisa Giovanna Fischer, Diretora de Marketing e Insights da Kantar.

Na Ásia, o online deverá ser o principal canal até 2025. As vendas deverão representar quase um terço da aquisição de produtos de consumo em massa na China continental no intervalo de cinco anos e um quarto na Coréia do Sul. Na França e no Reino Unido, o comércio eletrônico deve representar pouco menos de 10% dessas transações.

Prognóstico Share do valor de E-commerce (%) Prognóstico 2025 China continental 31% Coréia do Sul 24% Reino Unido 9% França 8% Brasil 3% México 3% Fonte: Painel FMCG do Worldpanel, Kantar

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria, e a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar sua experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, as 30.000 pessoas que trabalham nela contribuem para o sucesso e crescimento das principais organizações do mundo.

