Veibras promove live beneficente de fotografia com Ricardo Martins

Vamos fotografar o pôr do sol neste sábado e ainda ajudar a natureza?

É isso que propõe a Veibras em sua live solidária junto com o fotógrafo Ricardo Martins, especializado em fotografia da natureza. A transmissão, além de ensinar truques de fotografia aos espectadores, será beneficente em prol do projeto Mucky, que abriga várias espécies de primatas brasileiros.

Pôr do sol

A live será transmitida durante o pôr do sol em uma das vistas mais bonitas da cidade de São José dos Campos, a fazenda Davoli. Ricardo mostrará, na prática, como funciona seu trabalho de fotógrafo da natureza enquanto conversa com os espectadores a bordo de uma S10.

Veibras

A transmissão será feita a partir das 17h, no Instagram @veibras_oficial e os participantes poderão fazer doações ao projeto Mucky ou apadrinhar um macaco. Depois do show beneficente com a cantora Luana Camarah, a Veibras agora inova mais uma vez dentro do seu segmento promovendo essa interação entre seus clientes na época de pandemia.

Live beneficente com Ricardo Martins



23/05 – 17h às 18h

No Instagram @veibras_oficial