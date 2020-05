Varejo facilita negócios online para consumidores trocarem de carro

Os marketplaces, plataformas destinadas a vendas, compras e trocas, são a nova solução para o setor

A pandemia fez com que lojas de veículos de todo o país fechassem as portas e pausassem os negócios presenciais, enquanto outras estão trabalhando em horários reduzidos, com visita agendada e contato previamente realizado por internet ou telefone, utilizando medidas de prevenção contra contágios, como o uso da máscara.

Em ambos os casos, tanto os que estão fazendo atendimentos reduzidos, quanto os que não estão recebendo compradores nas lojas, os varejistas do ramo automotivo tiveram de renovar os serviços oferecidos online, para minimizar os prejuízos em meio à crise causada pelo novo coronavírus.

A demanda por ferramentas que facilitam a comunicação entre lojistas e clientes aumentou, e iniciativas como a plataforma de avaliação online de automóveis seminovos e usados da Auto Avalia surgiram. Essa forma moderna de negociar é um marketplace de veículos já utilizado por mais de 3 mil concessionárias e cerca de 30 mil lojistas multimarcas no país

O novo sistema dá apoio à troca de veículos e permite que o consumidor envie pela internet para as concessionárias todas as informações e fotos do carro ofertado na troca por um novo modelo. Assim, o veículo é avaliado pelos funcionários da loja e uma proposta de negócio é feita.

Em apenas dez dias de funcionamento, a solução foi utilizada por cerca de 100 grupos de concessionárias, que representam 2 mil lojas. Neste período, foram mais de 3 mil avaliações realizadas na plataforma e mais de 100 vendas efetuadas.

As grandes montadoras também sentiram os impactos da pandemia e precisaram inovar. O braço brasileiro da montadora alemã BMW, por exemplo, inaugurou sua primeira loja no marketplace do Mercado Livre no início de maio.

O foco, nesse caso, é também os seminovos e usados. Eles são vendidos com nova garantia da fabricante, um limite de quilometragem e tempo de vida e algumas opções repaginadas. Também são oferecidas, em parceria com o Mercado Livre, unidades de motocicletas da marca, as BMW Motorrad.

A revolução na forma de vender é reconhecida e mercante dentro do ramo automobilístico, segundo o diretor de classificados do Mercado Livre no Brasil, Luis Paulo dos Santos. “A parceria do Mercado Livre com o BMW Group Brasil é um marco para o setor de veículos de luxo no país, pois une a tradição de um grupo aspiracional a uma tendência de consumo”, diz.

A documentação dos carros

Os órgãos fiscalizadores também estão adaptados: no site do Detran de São Paulo. Por exemplo, é possível realizar mais de 40 serviços completamente online. Dentre eles a regularização de documentação do carro e do motorista. No caso de transferência de veículo, agora os cartórios disponibilizam formas de reconhecer digitalmente, sem a necessidade de sair de casa. Para Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), é possível, em mais de 13 estados, acessar o certificado por um app do governo ou imprimi-lo

Foto: Divulgação