Vanguart se apresenta em São José dos Campos neste domingo

Seguindo na estrada em turnê do disco “Beijo Estranho” (Deck/2017), o Vanguart chega a São José dos Campos para apresentar a versão acústica de seu show, a Vanguart Acoustic Night. A apresentação no Vale do Paraíba ocorre dia 15 (sexta), no Teatro Univap.

Vanguart

O novo trabalho mostra maior pluralidade dentro do próprio cancioneiro da banda, abrindo um leque poético e musical. No repertório do show estão canções do álbum assinadas por Reginaldo Lincoln (voz e baixo) e Helio Flanders (voz, violão e piano), entre elas “Todas As Cores”.

O grupo, na ocasião representado por Reginaldo, Helio e Fernanda Kostchak (violinos), apresenta também alguns sucessos da carreira dos discos anteriores, como “Meu Sol”, “Mi Vida Eres Tu” e “Estive”.

Vanguart Acoustic Night em São José dos Campos

Data: 16/02/2020 (Domingo)

Local: Teatro Univap – Praça Rotary, 116, Centro. São José dos Campos/SP

Abertura da casa: 18h30

Show: 19h00

Censura: Livre

INGRESSOS – 1 LOTE:

Setor 1

Meia ou promocional (Levando 1kg de alimento não perecível): R$ 40

Inteira: R$ 80

Setor 2

Meia ou promocional (Levando 1kg de alimento não perecível): R$ 30

Inteira: R$ 60

Online: https://pixelticket.com.br/eventos/4825/vanguart-em-sao-jose-dos-campos-sp

Ou sem taxa de conveniência na Nosferatu Rock Store – Rua Rubião Jr., 44 A – 1º Andar – Shopping Centro – São José dos Campos.