Valisere chega a São José dos Campos

A loja está localizada no Center Vale Shopping

Referência em sofisticação, sensualidade e qualidade, a Valisere é uma das maiores e mais inovadoras marcas de lingerie nacional. Centenária, a marca tornou-se queridinha das adolescentes depois que o comercial criado por Washington Olivetto, em 1987, foi ao ar. Quem não se lembra do famoso bordão: “O primeiro Valisere a gente nunca esquece”.

As peças de alta qualidade, com renda de fabricação própria, destacam o conforto e a vestibilidade perfeita sem deixar de lado a informação de moda que traz aos produtos um toque cool e moderno. Inspirados pela diversidade, pela energia e pela delicadeza feminina, a marca se orgulha de acompanhar as mulheres na sua intimidade com um produto 100% brasileiro tanto no underwear como no outwear.

“Resolvi trazer a Valisere para São José dos Campos pela qualidade, tradição, design e sofisticação que a marca oferece que com certeza vai atender ao extremo bom gosto das mulheres do Vale. Além de unir os Vales: Val d’Isere, um lindo vale da França onde nasceu a Valisere (daí o nome) há quase 100 anos atrás e o nosso lindo Vale do Paraíba. Tudo a ver! Afirma Gizelle de Andrade, proprietária da loja.

Como novidade, a marca desembarca no Vale trazendo uma linha de calcinhas específicas para as amantes de atividade física, além de uma linha dedicada as noivas.

Loja Valisere – CenterVale Shopping

Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz – São José dos Campos/SP – Piso Dutra.

Informações à Imprensa: Éllder Anunciato – 11 95337.0137|ellderanunciato@gmail.com

Gizelle de Andrade, proprietária da loja