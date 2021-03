Vale Histórico tem teatro lambe-lambe com LIBRAS

O projeto “Miragens na Caixa”, de teatro lambe-lambe, chega ao Vale Histórico, para apresentações pelo YouTube, voltadas para as cidades de Redenção da Serra, no dia 26, e Bananal, no dia 27, sempre a partir das 19h. Ambas exibições têm acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais.

Na impossibilidade de se realizar apresentações presenciais, o conteúdo foi inteiramente adaptado para as plataformas online. A exibição do dia 26, será pelo canal GTI Grupo Teatro do Imprevisto, um dos realizadores, (https://youtube.com/user/ProducaoGTI). Já a do dia 27, pelo canal da Associação de Moradores e Amigos do Vale da Bocaina, a AMOVALE (https://youtu.be/86TiexDGr1o), também no YouTube.

Teatro lambe-lambe

Criada na região Nordeste, na década de 80, a técnica de teatro lambe-lambe lembra a de antigos fotógrafos, que visitavam praças, feiras livres e outros espaços públicos para fazer e vender as imagens registradas a partir de suas caixas, apoiadas em tripés.

Em Miragens na Caixa, quatro tropeiros conduzem o público com suas cantorias até as caixas cênicas, onde serão encenados quatro mini-espetáculos, com cenários e bonecos em miniatura, trilhas ou efeitos sonoros, jogos de luz e sombra, que realçam as histórias e convidam o espectador a uma viagem por símbolos, lendas e outras manifestações presentes na cultura tropeira paulista.

A “língua” dos bonecos é outra curiosidade à parte: o gramelô, uma língua inventada, é um convite ao espectador para soltar a imaginação e a criatividade.

O projeto “Miragens na Caixa” tem a assinatura e elenco dos grupos Teatro do Imprevisto e Boneco Vivo, de São José dos Campos, direção artística de Tiago Almeida e Iasmim Marques, do Grupo Girino, de Belo Horizonte (MG), e direção musical de Beto Quadros. A iniciativa conta com recursos do Programa de Ação Cultural (Proac), da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

“Miragens na Caixa”

Espetáculo: “Miragens na Caixa” – (PROAC).

Grupo: Grupo Teatro do Imprevisto e Grupo Boneco Vivo

Redenção da Serra: 26/3, às 19h, em https://youtube.com/user/ProducaoGTI ;

Bananal: 27/3, às 19h, em https://youtu.be/86TiexDGr1o .

Duração: 20 minutos.

Classificação etária: livre.

Ficha técnica resumida:

Direção artística: Tiago Almeida e Iasmim Marques. Direção musical: Beto Quadros. Criação de Bonecos/Elenco: Eliane Pereira, Cibele Tomaz, Ricardo Salem, Talita Carolina e Vivian Rau. Iluminador: Rachid Ramos. Figurinista e aderecista: Ivani Melo. Fotógrafa e videomaker: Melissa Rahal. Intérprete de LIBRAS: Marta Paiva. Produção executiva: Ricardo Salem.