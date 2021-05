Vale do Paraíba é o foco do novo programa de desenvolvimento do Governo do Estado

“Viva o Vale” é o nome do novo Programa de desenvolvimento que o Governo do Estado de SP montou para dois segmentos regionais do Vale do Paraíba, região no leste do estado. Iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o Programa mira o Vale Histórico e o Vale da Fé. Será lançado em 15 de maio, no município de Cruzeiro, pelo Governador João Doria, Prefeitos e lideranças locais e regionais.



Desenvolvimento é o outro nome de São Paulo, e o Viva o Vale almeja levar, em parceria com as 17 municipalidades do Vale Histórico e do Vale da Fé, desenvolvimento regional e melhorias sociais em diversas áreas. Infraestrutura, turismo e desenvolvimento econômico, saúde, segurança, habitação e educação em especial. O investimento total será de R$ 120 milhões, o maior já realizado para a região na história do Governo Paulista.



Vale da Fé

O Vale da Fé abrange os municípios de Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira. É onde está localizado o principal centro de peregrinação religiosa do Brasil, que recebe milhões de fiéis todos os anos para pedir graças e agradecer à Virgem negra padroeira do Brasil.



É também onde nasceu um dos líderes religiosos mais célebres do País, conhecido por seus milagres de cura. Como todos sabem, Frei Galvão foi o pioneiro entre os santos brasileiros canonizados. A região é conhecida também por belezas naturais, como a Pedra da Macela, de onde se descortina um dos panoramas mais impressionantes do Brasil.



Vale Histórico

O Vale Histórico inclui Areias, Arapei, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, Silveiras, São José do Barreiro. Cidades encantadoras, com um povo acolhedor e um patrimônio histórico, cultural e ambiental de grande valor.



Distante cerca de 100 km da Capital e o dobro disso em direção ao Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba desfruta de uma situação privilegiada e estratégica a meio caminho entre os maiores e mais dinâmicos polos metropolitanos do país.



“Viva o Vale”

Com o lançamento do Viva o Vale, vamos promover o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população regional. A iniciativa foca em planos e projetos que possam contribuir efetivamente para o crescimento econômico e para solucionar suas necessidades sociais.



Na área de infraestrutura, o programa contempla a recuperação de estradas vicinais e rodovias que escoam a produção e permitem acesso de turistas. Autorização de celebração de convênios dos municípios com o Desenvolvimento Regional para obras indicadas pelos municípios, bem como licitação da concessão do aeroporto de Guaratinguetá, também estão contemplados



Em educação, autorização de estudos para instalação de uma Fatec em Lorena. Em serviços e tecnologia, autorização de estudos para instalação de unidades de Poupatempo em Lorena e Cruzeiro e um posto menor em Cachoeira Paulista.

Em saúde, construção de um Hospital Regional, apoio e revitalização das Santas Casas, aquisição de ambulâncias e liberação de recursos para construção de uma UBS em cada município, com R$ 8,5 milhões de investimentos via Secretaria de Desenvolvimento Regional.



Na área social, autorização de centro de qualidade de vida para os municípios. Em desenvolvimento econômico, autorização de abertura de licitação para estudos de potencialidades locais e apoio na organização das atividades econômicas com foco no turismo. Em segurança pública, licitação de sistema de monitoramento pela Agemvale, com integração no sistema Detecta.

Viva o Vale é o Vale do Paraíba vivendo o presente e avançando para o futuro.

Por Marco Vinholi é o Secretário estadual de Desenvolvimento Regional