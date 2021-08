Vai cozinhar massas? Saiba de quais itens de cozinha você vai precisar

Para qualquer prato, bons ingredientes, utensílios certos e cozimento adequado fazem parte de uma receita de sucesso.

A Itália é conhecida mundialmente como o país das massas, mas tal costume não se restringe aos italianos. Aqui no Brasil, por exemplo, a presença das massas na culinária é muito mais forte do que podemos imaginar: nos bolos, pães, pizza, macarrão, lasanha, nhoque, etc.

Tantos sabores e possibilidades culinárias, por sua vez, podem ajudar a despertar em você um mestre cuca que estava adormecido. Mas para fazer uma boa massa, é preciso ter alguns utensílios de cozinha, além, é claro, de bons ingredientes. Hoje você vai conhecer algumas dicas básicas de como preparar massas, bem como a lista de itens que não podem faltar na hora de cozinhá-las e servi-las.

Mão na massa

Antes de fazer qualquer preparo, é importante separar previamente todos os ingredientes necessários para a sua massa. Farinha de trigo, ovos, leite, fermento, sal, açúcar, amido de milho, manteiga e óleo são alguns dos mais usados em receitas desse tipo.

Além de conferir se não falta nenhum ingrediente, é fundamental se atentar à forma de preparo de cada massa. Quando se faz macarrão, por exemplo, é preciso observar seu tipo para saber qual o tempo de cozimento. De modo geral, o ponto é o al dente, quando é possível morder o macarrão sem que ele se desmanche.

Se você for sovar ou amassar uma massa, lembre-se de fazer isso em uma bancada ou mesa previamente limpa e polvilhada com farinha de trigo, para não correr o risco de ficar com a massa grudada. Agora que você já sabe algumas dicas sobre o manuseio de massas, confira a lista com os principais utensílios de cozinha que você vai precisar durante e após seu preparo.

Rolo para massa

É impossível imaginar fazer uma massa como uma pizza sem a presença do tradicionalíssimo rolo de massa. Esse é um dos itens que não podem faltar na sua lista, principalmente para as massas abertas, a exemplo da própria pizza, e outras finas, como pastéis e folheados.

Cortador de massa

O cortador de massa também é um acessório indispensável, afinal de contas ele vai ser usado para fatiar e separar as porções em tamanhos adequados, bem como auxiliar na hora de dar o formato desejado à sua massa.

Pegador de massa

O pegador de massa, por sua vez, já é um utensílio usado na hora de servir à mesa pratos como espaguete, ravioli, penne, talharim ou parafuso.

Pegador de massas vazado

Já o pegador de massas vazado é mais usado durante a cocção de uma massa, pois auxilia na separação da água (ou do molho, se for o caso) do macarrão.

Escorredor

Uma cozinha de respeito não pode ficar sem um escorredor. Sua função está atrelada a seu nome: escorrer algo, como arroz, folhas e o nosso amado macarrão.

Espátula de inox

Esse pequeno instrumento é uma verdadeira mão na roda na hora de fazer qualquer prato, pois além de ajudar a cortar alimentos mais finos (como massas), ele também auxilia na separação de porções.

Espátula de silicone

A espátula de silicone também é super necessária para quem mexe com culinária, seja ela de doces ou salgados. Além disso, a espátula de silicone tende a ser bem mais maleável que as demais.

Saco de confeiteiro

À primeira vista, o saco de confeiteiro pode ser lembrado apenas para fazer a decoração de um bolo ou torta, mas seu uso não se restringe a isso. Tal utensílio pode ser usado para dar forma a massas como o nhoque e até biscoitos, a depender do bico usado.

Formas

Por último, mas não menos importante, não podemos nos esquecer das formas. Elas serão responsáveis por levar as massas ao forno, por isso é interessante ter pelo menos uma retangular e outra redonda.