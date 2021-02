“Vacinômetro” passa a divulgar o número de vacinados por município no Estado de São Paulo

Plataforma digital Vacivida monitora toda a campanha de vacinação contra a COVID-19 nas 645 cidades

O “Vacinômetro”, ferramenta digital desenvolvida pela Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo em parceria com a Prodesp, passou a divulgar o número de vacinas aplicadas contra o novo coronavírus nos municípios do Estado.

Pelo endereço eletrônico https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ é possível verificar o número oficial de imunizados nos municípios pelo PEI (Plano Estadual de Imunização).

A ferramenta é alimentada diretamente com as informações do “Vacivida”, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra o novo coronavírus.

As informações disponíveis por município são preliminares e estão sujeitas a avaliação, uma vez que as bases estão sendo constantemente avaliadas e consolidadas.

Estado de São Paulo

Desenvolvido pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, o sistema está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e também poderá abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.

“Vacinômetro”

Até as 17h30 desta terça-feira (2), o “Vacinômetro” já indicava 504 mil pessoas imunizadas em todo o Estado. Para garantir ainda mais transparência ao processo de imunização, os posts dos perfis oficiais do Governo do Estado de São Paulo também irão repercutir, diariamente, o número de vacinados no estado com base nos dados atualizados do “Vacinômetro”.

Vacivida

O Vacivida oferece pré-cadastro de qualquer pessoa apta a participar da campanha de imunização contra o coronavírus em São Paulo. A plataforma faz o registro digital da vacinação e envia um lembrete para a aplicação da segunda dose. O sistema também notifica possíveis eventos adversos individuais à Vigilância Epidemiológica.

Cada pessoa vacinada receberá um comprovante com mecanismo antifraude. No verso, o documento terá um QR Code direcionado ao aplicativo do Poupatempo Digital, que dará acesso a um documento digital que certifica a participação na campanha.

Foto: Governo do Estado de São Paulo