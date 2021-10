Vacinação em São José tem Dia V e Dia D em 16 de outubro

O Dia V de vacinação contra o covid-19 será feito em São José dos Campos no dia 16 de outubro (sábado), junto com o Dia D da multivacinação.

A proposta do Dia V é do Governo do Estado e tem o objetivo de reforçar a aplicação da 2ª dose principalmente para municípios que estão em atraso na imunização completa.

Em São José dos Campos, a cobertura vacinal de 2ª dose mais a dose única já ultrapassou 72% da população apta para ser vacinada. No Estado, o índice é 56,6% e no Brasil, 42,8%.

No dia 16, a vacinação contra a covid será nas Casas do Idoso das 8h às 17h, no drive-trhu do Cefe e Colégio Tableau, das 8h às 12h.

Dia D da multivacinação

No mesmo sábado, o Dia D da Multivacinação será em UBS’s Resolve das 8h às 17h. A relação das unidades que estarão abertas será divulgada posteriormente no site e redes sociais da Prefeitura.

Para mais informações sobre as vacinas, consulte o calendário de vacinas por idade.

Campanha

Durante o mês de outubro, desta sexta-feira (1) até o dia 29, será feita a campanha estadual de multivacinação para atualizar as carteirinhas de crianças em todas as faixas etárias e adolescentes de até 15 anos de idade.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a saúde deste público contra doenças como hepatite, poliomielite, meningite, sarampo, caxumba, entre outras.

Para imunizar a criança ou adolescente é preciso apresentar a carteirinha de vacinação. Em caso de perda, a recomendação é de que os pais ou responsáveis compareçam ao mesmo posto de saúde onde vacinaram as crianças anteriormente, para a consulta de quais doses já foram aplicadas na ficha de registro arquivada na unidade.

Dias exclusivos

Para oferecer mais conforto e agilidade às famílias, a Prefeitura de São José dos Campos vai dedicar as quartas-feiras do mês de outubro exclusivamente para a vacinação deste público nas Unidades Básicas de Saúde.

Em razão da campanha, nos dias 6, 13, 20 e 27 de outubro, não haverá vacinação contra a covid nas UBS, somente nas Casas do Idoso e Colégio Tableau.

Objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a saúde – Foto: Claudio Vieira/PMSJC