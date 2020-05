Vacinação contra aftosa começa em São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos inicia nesta segunda-feira (4), pela zona norte da cidade, a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa. Simultaneamente, será efetuada a vacinação contra a raiva.

Prefeitura de São José dos Campos

Inicialmente, de 4 a 12 de maio, serão atendidos produtores dos bairros Estrada do Sobrado 1, Estrada do Sobrado 2, Estrada do Bom Sucesso, Estrada do São João 1, Estrada do São João 2, Estrada do São João 3, Estrada Santo Agostinho de Cima, Estrada de Santo Agostinho de Baixo, Começo da Estrada Santo Agostinho de Cima, Turvo 1, Turvo 2, Estrada do Jaguari 1 Estrada do Jaguari 2.

De 13 a 17 de maio, o atendimento continuará em outros bairros rurais da zona norte. Em seguida, será a vez de outras regiões da cidade. A agenda de aplicação das vacinas poderá sofrer alterações.

Distrito de São Francisco Xavier

A vacinação será realizada gratuitamente aos produtores pela Prefeitura. O atendimento nas propriedades será realizado até 31 de maio, inclusive no distrito de São Francisco Xavier.

Devido à distância, os produtores de São Francisco Xavier deverão agendar a vacinação diretamente com o veterinário responsável pelo telefone, (12) 99609-4378.

A campanha está sob a coordenação da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.





Saúde animal

Nesta etapa, serão vacinados bovinos e bubalinos, de todas as idades. A vacinação é fundamental para garantir a sanidade do rebanho e manter a comercialização da carne para o mercado interno e exportação.

A segunda etapa da vacinação será realizada em novembro próximo.

Declaração de vacinação

Devido às medidas de quarentena de combate ao coronavírus (Covid-19), a declaração da vacinação será concedia até 30 de junho de 2020, com o objetivo de se evitar aglomerações nos locais de atendimento ao produtor rural.

Os produtores que necessitarem de ajuda para preenchimento da declaração de vacinação poderão procurar apoio do Ponto Rural.

Contágio

A febre aftosa é uma das doenças animais mais contagiosas e causa grandes perdas econômicas aos produtores. O Brasil é considerado pela OIE (Organização Mundial da Saúde Animal) como zona livre com vacinação.

A aftosa não representa risco para a saúde humana. A doença não é transmitida pelo consumo de carne, leite e derivados de animais infectados.

Alguns casos raros de feridas nas mãos e outros sintomas leves foram relatados em seres humanos que lidavam de forma muito próxima com animais infectados.

Já a raiva animal é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus que compromete o SNC (Sistema Nervoso Central), tanto do homem como de animais.





Mais informações

Ponto Rural

Rua Alzíro Lebrão, 240, Alto da Ponte

Tel: (12) 3911-6915

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Tel:( 12) 3878-9567

Gestão de Defesa Animal e Vegetal

(formulário da declaração de vacinação)

https://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br

A vacinação que terá início nesta segunda é gratuita e devem ser vacinados bovinos e bubalinos, de todas as idades – Foto: Claudio Vieira/PMSJC