Vacina pentavalente volta a ser disponibilizada nas unidades de saúde

A vacina pentavalente volta a estar disponível nesta quarta-feira (15) em todas as unidades básicas de saúde de São José dos Campos. Nesta terça-feira (14), a Vigilância Epidemiológica do Estado encaminhou à Prefeitura 5.950 doses da vacina, que começarão as ser distribuídas nas primeiras horas da manhã desta quarta para as 40 UBS’s do município.

Vacina pentavalente

A vacina estava indisponível na rede pública desde o final do ano passado. A última remessa, com 3.000 doses, chegou em novembro e acabou em poucos dias. O Ministério da Saúde justificou atrasos no fornecimento devido a problemas com o fornecedor. Por isso, desde agosto do ano passado as doses começaram a chegar de forma escalonada em todo o Brasil.

Proteção contra a difteria

A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, e contra a bactéria haemophilus influenza tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta. Ela é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade.

DTP

Já a vacina DTP, que também esteve em falta pelo mesmo motivo, voltou a ficar disponível nas unidades básicas nesta terça-feira (14). A Prefeitura recebeu nesta segunda (13) 3.000 doses que já foram distribuídas às UBS’s. A DTP previne contra difteria, tétano e coqueluche é aplicada aos 15 meses e depois, como reforço, entre 4 e 6 anos de idade.

A vacina garante proteção contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B – Foto: Claudio Vieira/PMSJC