Vacina Contra a Fome: mais de 1,5 tonelada de alimentos foi arrecadada na primeira semana da campanha em Jacareí

Campanha do Governo do Estado incentiva pessoas a doarem um quilo de alimento não perecível no momento em que forem tomar a vacina contra a Covid-19

Vacina Contra a Fome

Na primeira semana da campanha “Vacina Contra a Fome”, em Jacareí, foram arrecadados 1.504,8 kg de alimentos não perecíveis. Trata-se de uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, que promove a arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

O objetivo da campanha é incentivar a doação de alimentos não perecíveis no momento em que os cidadãos forem tomar a vacina contra a Covid-19. Os alimentos ficam sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, que fazem a distribuição para OSCs (Organizações da Sociedade Civil) de Jacareí.

Onde doar?

As doações são realizadas em todos os pontos de vacinação disponíveis na cidade, no horário em que estiverem acontecendo a aplicação das doses. Todo alimento arrecadado será destinado, com supervisão da Secretaria de Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, para famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

OSCs (Organizações da Sociedade Civil)

OSCs que desejam se cadastrar para receberem alimentos devem entrar em contato pelo telefone da Secretaria de Assistência Social: (12) 99637-3847.