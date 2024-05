V Congresso INVOZ de Educação fará Premiação Inédita para Professores e Alunos

Projetos de várias regiões do Brasil estão na disputa. Professores irão receber o Troféu Ozires Silva para Professores, e alunos, medalhas por projetos sobre personalidades que fizeram a diferença para a educação e a cultura. Os alunos receberão as medalhas das mãos dos bisnetos de Ozires Silva, fundador da Embraer e do INVOZ. Os troféus foram executados por alunos do curso de Usinagem Aeroespacial.

V Congresso INVOZ de Educação

O V Congresso INVOZ de Educação apresentará muitas novidades nesta edição de 2024 que será realizada nesta semana, nos dias 24 e 25, das 8h às 18h, em São José dos Campos, no CEFE (Av. Olivo Gomes, 250 – bairro Santana). Entre elas, está uma homenagem para pioneiros no setor Aeroespacial: o primeiro a receber o Troféu INVOZ nesta categoria será Fernando de Mendonça, nome consolidado no setor acadêmico de pesquisas e na carreira militar. Popularmente conhecido como o “Senhor dos Castelos”, Mendonça construiu três no Brasil.

A outra grande novidade será a premiação do “Desafio INVOZ para Estudantes” e o “Troféu Ozires Silva para Professores”. Do “Desafio INVOZ” participam estudantes do Fundamental II e Ensino Médio de Escolas Públicas e Escolas Particulares de várias regiões do Brasil.

O Desafio INVOZ consistiu em fazer um vídeo sobre uma personalidade brasileira que fosse inspiradora para as novas gerações. O INVOZ recebeu 53 inscrições, e foram enviados 26 vídeos. Entre as personalidades escolhidas, estão: Maurício de Souza, Paulo Freire, Santos Dumont, Sérgio Sacani, Thelma Krug, Tábata Amaral, entre outros.

Já o “Troféu Ozires Silva” é voltado para professores que desenvolveram e aplicaram projetos educacionais inovadores no ano de 2023, com ênfase nas competências gerais: Conhecimento; Pensamento Científico, Crítico e Criativo; e Trabalho e Projeto de Vida. O INVOZ recebeu 72 inscrições e 39 projetos.

Os vencedores de cada categoria serão anunciados no dia 24 de maio, data de abertura do Congresso INVOZ de Educação, das 16h às 18h. Os projetos finalistas podem ser conferidos no site: https://invoz.org/o-invoz-divulga-os-finalistas-do-desafio-invoz-2024/

Troféus e Medalhas

O Troféu Ozires Silva será entregue pelos bisnetos de Ozires Silva, fundador da Embraer e da Associação INVOZ. Pedro Henrique Pinheiro Royo, de 8 anos, e Guilherme Pinheiro Royo, de 12 anos, estarão no Congresso INVOZ nesta missão.

Os Troféus INVOZ terão dois modelos: um inspirado na ave Fênix, que será entregue para Fernando de Mendonça, um dos principais nomes no setor de pesquisas espaciais no Brasil e nos Estados Unidos, sendo membro da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (CNAE) nos Estados Unidos e diretor do grupo de organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, embrião do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais). Este troféu diferenciado foi projetado e executado pela empresa Globo Usinagem.

Os demais troféus foram inspirados pela cultura aeroespacial, numa ação conjunta entre INVOZ, Globo Usinagem e Senai. Feitos em formato de avião, serão entregues aos professores. A execução dos exemplares foi feita pelos alunos do curso de Usinagem Aeroespacial, curso idealizado pelo INVOZ em parceria com o Senai.

Congresso INVOZ de Educação

Inscrições gratuitas para participação do público: até 23 de maio de 2024

Quem pode: educadores, gestores, estudantes e público em geral

Onde: pelo site – INVOZ.ORG/CONGRESSO

Informações Complementares Circuito STEAM Brasil: (11) 95497-9522

O V Congresso Invoz de Educação tem o patrocínio da Zoom Education for Life, Instituto Alpha Lumen, Globo Usinagem, Embraer, RDC Construtora e Incorporadora, Circuito STEAM e Poliedro. Apoio da Pratt & Whitney Canadá, ETEP e Layers. Apoio institucional da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, do Instituto Empreendedor do Futuro, da Diretoria Regional de Educação de São José dos Campos, DER de São José dos Campos e SENAI.

