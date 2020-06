Uzumaki Comunicação anuncia reposicionamento de marca e torna-se UZMK Conteúdo

Empresa responsável pela comunicação digital e audiovisual de clientes como Portal Drauzio Varella, Tena e Drogarias Pacheco e São Paulo modifica sua estrutura para ampliar atuação

A Uzumaki Comunicação anuncia novo posicionamento de marca e passa a se chamar UZMK Conteúdo. Além das áreas já existentes – redação jornalística e de redes sociais, produtora de vídeos e de podcasts -, a empresa reforça sua operação no mercado de saúde e comportamento com a criação de um setor de inovação e projetos.

A reestruturação da marca visa a fortalecer o core business (saúde, qualidade de vida, bem-estar e comportamento) com o objetivo de democratizar a informação atendendo o mercado de maneira estratégica. Uma conversa que estabeleça conexão com pessoas de diferentes classes é um dos pilares da empresa, e reforçar esse posicionamento se mantém como uma das premissas deste novo momento.

“A filosofia de trabalho da UZMK Conteúdo continua com a mesma essência e valores. Vemos a comunicação como uma conversa, que só pode ser efetiva quando as partes envolvidas se escutam, se entendem e ficam à vontade para compartilhar dúvidas e, assim, chegar a uma mensagem que seja consensual”, destaca Jefferson Gorgulho Peixoto, Diretor-Executivo da UZMK Conteúdo.

De acordo com Luiz Fujita, Diretor de Inovação e Projetos, essa remodelagem tem uma visão para o futuro e vem com o objetivo de equilibrar as demandas dos clientes com oferta de produtos sintonizados com tendências e fortalecer o compromisso da marca na produção de conteúdos acessíveis para todos.

“Somos digitais desde o nascimento e a cada ano temos crescido muito neste ambiente. Vamos manter o ritmo seguido, mas reiterando nosso intuito de produzir conteúdos cada vez mais criativos. Temos por essência iniciar e manter conversas com todos os públicos, e agora nossos clientes terão ainda mais diversidade de produtos para alcançar seus objetivos”, conclui Fujita.

Sobre a UZMK Conteúdo

A UZMK Conteúdo é uma empresa de comunicação especializada na produção de conteúdo e campanhas digitais que atendem os segmentos de saúde, bem-estar, qualidade de vida e comportamento.

A empresa atua no mercado de saúde e comportamento e conta com quatro áreas de desenvolvimento de conteúdo: Redação jornalística e de redes sociais, Produção audiovisual, Podcasts e Inovação e projetos.

Entre seus grandes trabalhos, destacam-se o Portal Drauzio Varella, Doutores da Alegria, YouTube Lilia Schwarcz e produtos especiais envolvendo empresas como Asics, Uber, SmartFit, YouTube, Tena, Roche, Novartis, Merck, Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, entre outros.

Sócios UZMK – Da esquerda para direita: Newman Costa, Luiz Fujita,Tainah Medeiros e Jefferson Gorgulho Peixoto

A UZMK Conteúdo acumula 8 prêmios desde sua criação, em 2011. É vencedora do Prêmio Influency.Me 2018, o “Oscar” da influência digital pelo canal Comunique-se, e do Prêmio Influenciadores Digitais 2018, 2017 e 2016 nas categorias Saúde/Fitness e Melhor Youtuber, com o Portal Drauzio Varella; vencedora do Rio Webfest 2016 na categoria melhor não-ficção com o quadro Drauzio Comenta; e 2º e 3º lugares no II Prêmio SBR/Pfizer de Jornalismo/Doenças reumáticas 2016 na categoria mídia online.