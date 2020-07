Urbam testa projeto de iluminação cênica do Arco da Inovação

A Urbam (Urbanizadora Municipal) realiza testes esta semana no projeto de iluminação cênica da Ponte Estaiada Juana Blanco, também conhecida como Arco da Inovação. Todas as noites o local ficará iluminado das 18h às 6h, sendo que das 21h à 0h – a cada 30 minutos, por 5 minutos – será feita uma apresentação das funcionalidades da iluminação cênica.

Arco da Inovação

O sistema instalado permite o seu monitoramento à distância por meio de computador ou de aparelho celular. Sendo assim, os dois diferentes tipos de iluminação (abaixo da ponte e no Arco da Inovação) podem ser acionados à distância, o que permite ao programador alterar as cores da iluminação, que poderá ser temática. No momento, a iluminação terá a cor verde, em homenagem e agradecimento aos profissionais da saúde, importantes em todos os momentos e principalmente agora no combate ao coronavírus.

Iluminação cênica

O ensaio do novo projeto começou a ser feito neste domingo (28). Há possibilidade de opção por uma única ou várias cores, que poderão ser mudadas de acordo com as definições feitas pela administração municipal.

Iluminação ornamental

A Urbam também foi responsável pela instalação da iluminação ornamental de todo o projeto do Arco da Inovação (Ponte Estaiada Juana Blanco), seu entorno e passagem de pedestre e pela reurbanização no entroncamento do Arco.