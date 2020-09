UOL, em parceria com a CNN, transmite debate presidencial ao vivo entre Trump e Biden

O UOL, maior empresa de conteúdo e tecnologia do país, em parceria com a rede de TV CNN Brasil, fará a retransmissão ao vivo do debate presencial americano entre o candidato republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden, nesta terça-feira (29), a partir das 22h, horário de Brasília. A transmissão terá tradução simultânea para português.

O público poderá acompanhar a disputa pela homepage do UOL e também em seus canais no YouTube, Facebook e Twitter. O debate acontece originalmente na Universidade Case Western Reserve, na cidade de Cleveland (Ohio), e deve abordar temas como os históricos dos dois candidatos, a Suprema Corte, a pandemia do novo coronavírus, economia, raça, violência nas cidades e a integridade da eleição. O encontro será mediado por Chris Wallace, da rede Fox News.

“Fizemos uma parceria pontual com a CNN pela relevância do tema. A eleição americana tem implicações diretas para o Brasil e para o mundo e, por isso, vamos acompanhá-la muito de perto”, afirma Murilo Garavello, Diretor de Conteúdo do UOL.

Após o evento, os jornalistas Kennedy Alencar e Vicente Toledo irão analisar o debate em suas colunas do UOL.

