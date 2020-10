UNOPS, Japão e Brasil selam parceria para compra e doação de 4,8 milhões de dólares em equipamentos médicos para resposta à pandemia

O UNOPS e o governo do Japão assinaram nesta quinta-feira (29), em Brasília, um acordo para compra e doação de equipamentos médicos para fortalecer a resposta do Brasil à pandemia da COVID-19. A iniciativa é realizada no âmbito da cooperação entre Brasil e Japão e foi coordenada pela área de Cooperação Humanitária da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ligada ao Ministério das Relações Exteriores.

UNOPS

O UNOPS, organismo do Sistema ONU especializado em compras, será responsável pela aquisição de 4,8 milhões de dólares em equipamentos que serão doados a hospitais públicos do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo as necessidades indicadas pelo Ministério da Saúde.

Na ocasião também foi celebrado o projeto de doação de equipamentos de combate a incêndio para proteção florestal, que está em fase de finalização. Foram comprados 3 mil itens como luvas, capacetes, óculos de proteção, lanternas, jaquetas e calças com tecidos especiais e próprios para o enfrentamento a incêndios e 109 purificadores de água portáteis que comportam até 5 mil litros de água por dia e podem ser utilizados com placa solar. Os equipamentos estão sendo entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente.

Japão

Durante o evento, o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, agradeceu às instituições envolvidas – Ministérios das Relações Exteriores, do Meio Ambiente, da Saúde e UNOPS. “Que esses apoios contribuam para a promoção das relações de amizade e cooperação entre o Japão e o Brasil e o fortalecimento dos laços dos povos de ambos os países”, afirmou o embaixador. O secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Sarquis José Buainain Sarquis, destacou que a colaboração entre Japão e Brasil completa 61 anos como um dos programas mais significativos de cooperação brasileira.

Diretora e representante do UNOPS no Brasil, Claudia Valenzuela

A diretora e representante do UNOPS no Brasil, Claudia Valenzuela, que esteve presente na solenidade, afirmou que o UNOPS vem trabalhando em parceria com a ABC e a Embaixada do Japão para que as doações melhorem a vida de brasileiros e brasileiras. “Nós usamos nossa capacidade técnica para que as doações cheguem onde são necessárias”, disse ela.

UNOPS e Japão – O trabalho conjunto entre UNOPS e Japão já melhorou o acesso a serviços sociais no Afeganistão, ampliou o acesso a água no Sudão e apoiou pessoas refugiadas na Síria. Foi ainda com financiamento japonês que o UNOPS trabalhou para oferecer um serviço de ônibus seguros para mulheres e meninas no Paquistão. Na semana passada, foi assinado um acordo em que o UNOPS vai comprar equipamentos médicos com recursos doados pelo governo japonês para apoiar a resposta à COVID-19 no México.