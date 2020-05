Unidades da Fundhas recebem salas no formato ‘Google’

Três unidades da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) foram equipadas com salas no formato ‘Google’. O espaço moderno favorece a aprendizagem de crianças e adolescentes da Instituição com novas ferramentas, acesso à internet e aplicativos para estudo.



O espaço segue as ações e projetos da Fundhas em busca de inovação para atender às crianças e aos adolescentes do século 21. “A tecnologia está transformando o processo de ensino e a aprendizagem, ela possibilita à criança e ao adolescente aprender no seu próprio tempo e buscar soluções para resolução de problemas de forma criativa”, diz Carlos Arcanjo, chefe de divisão da Diretoria Especializada em Criança e Adolescente da Fundhas.

‘Google’

“A Instituição, atende a expectativa da realidade dos alunos, por meio dessas novas práticas pedagógicas”, destaca. As Unidades com o novo espaço são: Sede (Parque Industrial), Karla Pryscila (Alto da Ponte) e Alberto Rohde (Vila Cristina). Confira imagens na galeria (abaixo).



Em breve, alunos e atendidos da unidade Dom Bosco (Campo dos Alemães) e do Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) também terão as novas salas.



Fundhas

Mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, ao longo dos 32 anos de existência, a Fundhas contribuiu com a formação de mais de 30 mil crianças e jovens do município, que viram em seus projetos a possibilidade de realizar sonhos e de crescimento profissional.

O novo espaço favorece o aprendizado de crianças, adolescentes e alunos da Fundhas com novas ferramentas e aplicativos de estudo. – Foto: Claudio Vieira/PMSJC