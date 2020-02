Unidade móvel vai ofertar 12.000 ultrassons e 3.000 mamografias por mês

A Prefeitura de São José dos Campos fechou parceria com um novo prestador de serviço para aumentar a oferta de exames de ultrassom e mamografia para pacientes da rede pública de saúde do município.

A empresa Memo Serviço Móvel Especializado de Saúde Ltda é a nova credenciada pela Secretaria de Saúde para realização de 12.000 exames de ultrassom e 3.000 de mamografia de rastreamento e diagnóstico por mês. Com a nova parceria, passarão a ser ofertados 20.000 exames de ultrassom e 5.300 mamografias todos os meses na rede pública.

O atendimento começa no próximo domingo (1), e se dará por meio de uma unidade móvel, que já está instalada nas dependências do CEFE (Centro de Formação do Educador), em Santana. Inicialmente, a unidade atenderá de domingo a domingo, das 7h às 18h. Os pacientes serão convocados para a realização dos exames pela Central de Agendamento 156.

Ultrassom

O valor do credenciamento é de aproximadamente R$ 615 mil por mês, sendo R$ 480 mil referentes aos exames de ultrassom e R$ 135 mil de mamografia. Entre os exames de ultrassom previstos no credenciamento estão os de abdômen total, transvaginal, aparelho urinário, mama e articulação.

Outros parceiros

Os outros locais que oferecem exames de ultrassom na rede pública são o Hospital Municipal (incluindo o Ambulatório da Mulher), AME (Ambulatório Médico de Especialidades), Instituto Tomovale de Radiologia, UPA do Alto da Ponte e UES II (por meio da empresa Quinta Martins Serviços Médicos Ltda).

Mamografias

Já as mamografias de rastreamento e diagnóstico hoje são realizadas no Hospital Pio XII, AME e Hospital Municipal.

