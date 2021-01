Unidade de Apoio Covid-19′ começa a funcionar em Jacareí

Nova unidade para informações e testagens da doença funciona ao lado da Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, inaugura, nesta segunda-feira (18), a ‘Unidade de Apoio Covid-19’, localizada ao lado da Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade. O local será destinado ao atendimento de pessoas que queiram obter informações sobre sintomas da doença e testagens de pacientes sintomáticos.

O objetivo é apoiar a Unidade de Retaguarda, localizada no Jardim Flórida, na entrega e orientações de resultados dos testes moleculares para Covid-19.

Prefeitura de Jacareí

Serão testados somente pacientes sintomáticos, seguindo rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde. Pessoas com sintomas há mais de três dias, ou com sintomas graves, devem procurar o Hospital de Retaguarda, localizado na rua Alaska, 70, Jardim Flórida. Pessoas com sintomas leves, há mais de oito dias, devem procurar a ‘Unidade de Apoio Covid-19’ para realizar o teste. As testagens diárias serão limitadas por senha, devido à capacidade do local e para evitar aglomerações.

‘Unidade de Apoio Covid-19’

A unidade funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h, na Rua Antônio Afonso, 187, Centro.